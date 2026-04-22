Conoce a los ganadores de la edición especial de los Premios Ortega y Gasset
En un evento que se celebrará el martes 5 de mayo en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra
El próximo 4 de mayo tendrá lugar una edición especial de los Premios Ortega y Gasset de periodismo, que se celebrarán por tercer año consecutivo en Barcelona. En esta ocasión, los premios rinden homenaje a los periodistas y escritores Svetlana Alexiévich, Sergio Ramírez y Martin Baron.
Por ser suscriptor, te ofrecemos la oportunidad de disfrutar de un evento exclusivo con los tres galardonados, moderado por la periodista de EL PAÍS Elena Sevillano. El acto se llevará a cabo el martes 5 de mayo a las 11.00 en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra ¡Participa y consigue una invitación doble!
Svetlana Alexievich
La periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexiévich cuenta con un gran reconocimiento internacional. Entre sus trabajos, lo que más destaca son las novelas documentales como 'Voces de Chernóbil' o 'El fin del Homo Sovieticus'. Su firme defensa de los derechos humanos, así como su participación en el Comité Coordinador de la Oposición al dictador bielorruso Alexandr Lukashenko la han llevado al exilio por la persecución del gobierno bielorruso.
Sergio Ramírez
Escritor, periodista y exvicepresidente nicaragüense durante la revolución sandinista, uno de los grandes referentes de la literatura iberoamericana. Su obra y ensayos periodísticos destacan por su defensa de la democracia y la libertad, con un enfoque critico que le ha llevado a vivir exiliado en España. Es columnista de EL PAÍS desde hace más de treinta años.
Martin Baron
Periodista y editor estadounidense. Una de las figuras más destacadas del periodismo de investigación y un gran defensor de la independencia de la profesión frente a las presiones y cambios. A lo largo de su carrera estuvo al frente de importantes cabeceras como 'The Boston Globe' o 'The Washington Post'. Bajo su dirección, estos medios impulsaron grandes investigaciones que les hicieron ganar hasta 18 premios Pulitzer, la más conocida el caso 'Spotlight'.