Conoce a los ganadores de la edición especial de los Premios Ortega y Gasset

En un evento que se celebrará el martes 5 de mayo en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra

Sevetlana Alexiévich, Sergio Ramírez y Martin Baron, galardonados de la edición especial de los Premios Ortega y Gasset de periodismo Contacto/S. Sánchez/EFE

El próximo 4 de mayo tendrá lugar una edición especial de los Premios Ortega y Gasset de periodismo, que se celebrarán por tercer año consecutivo en Barcelona. En esta ocasión, los premios rinden homenaje a los periodistas y escritores Svetlana Alexiévich, Sergio Ramírez y Martin Baron.

Por ser suscriptor, te ofrecemos la oportunidad de disfrutar de un evento exclusivo con los tres galardonados, moderado por la periodista de EL PAÍS Elena Sevillano. El acto se llevará a cabo el martes 5 de mayo a las 11.00 en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra ¡Participa y consigue una invitación doble!