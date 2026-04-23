Encuentro con Miquel Barceló y Javier Cercas en Barcelona

Asiste a este acto exclusivo que EL PAÍS organiza en colaboración con Fundación “la Caixa”, con motivo de su 50 aniversario

Miquel Barceló y Javier Cercas conversarán con Ana Pantaleoni en un acto exclusivo el 5 de mayo.

En el 50º aniversario de EL PAÍS, unimos a dos referentes del panorama artístico y cultural: el artista Miquel Barceló y el escritor Javier Cercas dialogarán sobre sus trayectorias, el paso del tiempo y la relación que les une al periódico en un evento exclusivo para suscriptores de EL PAÍS.

El encuentro, que cuenta con la colaboración de Fundación “la Caixa”, tendrá lugar el martes 5 de mayo a las 18.00 en el Salón de Actos del Palau Macaya de Barcelona y estará moderado por Ana Pantaleoni, redactora jefa de EL PAÍS en Barcelona. ¡Participa aquí para conseguir una invitación doble!

Miquel Barceló y Javier Cercas son dos lectores del diario, dos voces influyentes, dos actores de cambio. Ambos han formado parte de la historia reciente de España y del propio periódico, acompañándolo como lectores y protagonistas de su tiempo, y siguen hoy contribuyendo a construir su futuro desde la reflexión, la creación y el compromiso con la sociedad.

Barceló es el autor de Mondongo, la obra de arte que se entregará a los galardonados en la edición especial de los Premios Ortega y Gasset de Periodismo, que EL PAÍS celebrará el 4 de mayo en Barcelona. Por su parte, Cercas publicará el próximo 3 de mayo El periódico de la democracia, un libro dedicado a la historia de este diario.