EL PAÍS cumple 50 años con un festival dedicado al periodismo, la cultura, las ideas y la conversación

Presenciar en directo el oficio de informar. Adentrarse junto a Manuel Vicent, Joan Manuel Serrat y otros compañeros de mesa en una recreación de las tertulias del Café Gijón. Deslumbrarse con el proceso creativo de cineastas como Alauda Ruiz de Azúa o escuchar las cartas de los lectores a través de voces como las de Ana Belén y Leonor Watling. Entender el desorden de América Latina junto a Leila Guerriero, Juan Gabriel Vásquez, Martín Caparrós y Jorge Volpi. Reivindicar el valor de la palabra frente al poder con Gioconda Belli y Sergio Ramírez. Profundizar en las amenazas a la democracia con Giuliano Da Empoli y los peligros del auge en la desconfianza hacia las instituciones con Michael Sandel. Jugar al ajedrez con Sara Khadem, iraní perseguida por el régimen de su país, tras una conversación con Leontxo García. Ver cómo el actor Diego Luna da vida a textos publicados en este periódico que retratan México. Conocer los secretos entre fogones de Elena Arzak, Andoni Luis Aduriz y Jesús Sánchez… Acceder, sorprenderse y disfrutar en un ambiente festivo. EL PAÍS cumplirá sus primeros 50 años de vida el próximo 4 de mayo y para celebrarlo a lo grande prepara un festival dedicado al periodismo, la cultura, las ideas y la conversación en el que los lectores serán los protagonistas.

Será en Matadero Madrid, cuyas instalaciones albergarán durante los tres primeros días del mes que viene, previos al aniversario del 4 de mayo, una programación excepcional que invita a los lectores a entrar en el corazón del periódico. Los ejes principales sobre los que pivotarán las actividades de los próximos 1, 2 y 3 de mayo van desde la asistencia a una reunión editorial en directo y actos relacionados con el oficio del periodismo en múltiples vertientes hasta encuentros con grandes nombres de la cultura y el pensamiento, conversaciones sobre la actualidad y la democracia, el cine, el humor, la música, la gastronomía, diversos talleres y una gran exposición al aire libre. Una cuidada selección de más de medio centenar de actos con 150 participantes repartidos en distintos espacios de Matadero Madrid. Un ambiente pensado para el encuentro con los protagonistas de las charlas y debates, así como con los periodistas de EL PAÍS, que será de entrada gratuita y asientos reservados mediante el registro en cada evento de la página web www.festivalelpais.es.

La plaza de Matadero Madrid se convertirá en un punto de encuentro diario durante el festival, con acceso libre hasta completar aforo, para el disfrute y el descanso. Un quiosco recreado para la ocasión servirá como punto de encuentro en un espacio que albergará diversas actividades y talleres familiares, zonas de lectura, firmas de libros, puestos gastronómicos y café, chocolate y churros desde primera hora. El Festival EL PAÍS está pensado para vivirlo. Se plantea como un espacio abierto para escuchar a voces imprescindibles, descubrir cómo se hace el periódico por dentro, emocionarse con historias que han permeado la memoria de los lectores durante estos 50 años y disfrutar de una plaza para compartir, pasear, comer y quedarse. La programación concentra desde debates y entrevistas en vivo hasta actividades para todos los públicos, bajo la premisa de la celebración y una apertura a la capital mediante las instalaciones de Matadero Madrid. La exposición Momentos, comisariada por la fotógrafa de EL PAÍS Marisa Flórez y de acceso libre y gratuito hasta completar aforo durante cada una de las tres jornadas del festival, mostrará 50 imágenes de gran formato para conmemorar los primeros 50 años de este diario. Un homenaje al fotoperiodismo a través de momentos trascendentales y personajes destacados de los últimos cinco decenios.

El día a día de la redacción de EL PAÍS

También será posible conocer el día a día de la redacción de EL PAÍS. La inauguración del festival tendrá lugar con un evento único en el que por primera vez los lectores podrán asistir al comité editorial del periódico con el director, Jan Martínez Ahrens, y su equipo. Otros actos contarán las historias de la redacción, que a lo largo de estos últimos 50 años han dado para mucho: periodistas de este diario rememorarán muchos hitos e historias que han forjado su carácter. Habrá aproximaciones a las coberturas de los enviados especiales del periódico a los conflictos armados; la elaboración del podcast diario de EL PAÍS; las historias detrás de las columnas que firman Rosa Montero, Juan José Millás, Martín Caparrós, Manuel Jabois y Elvira Lindo; momentos memorables del cine vividos por Carlos Boyero; los gazapos encontrados por Álex Grijelmo; la elaboración en vivo de las viñetas de Peridis y El Roto, que forman parte de la memoria colectiva de nuestros lectores… Y, entre otras citas, la presentación del nuevo libro de Javier Cercas: El periódico de la democracia (Random House), una historia personal sobre el diario EL PAÍS, primero como lector y luego como colaborador. Cercas conversará con el director del periódico sobre los últimos 50 años de historia y lo que está por venir.

Entre los debates habrá espacio para reflexionar sobre los peligros para la democracia en la era de la vigilancia masiva con prestigiosos exdirectores de otros diarios internacionales como Alan Rusbridger y Martin Baron. La filósofa Wendy Brown abrirá escenarios sobre qué futuro queremos y los escritores Pankaj Mishra y Juan Gabriel Vásquez dialogarán sobre el desorden global contemporáneo. Las escritoras Irene Vallejo y Rosa Montero conversarán sobre la vida, mientras que Manuel Jabois y Elvira Lindo evocarán todo lo que nos pasa. La actriz y cineasta María Valverde desvelará los secretos de su documental El canto de las manos, en el que explora el mundo de las personas sordas. Y la gran cronista latinoamericana Alma Guillermoprieto reflexionará sobre el oficio de contar las singularidades de un territorio siempre en transformación. Esto es solo un aperitivo de lo que sucederá el próximo puente de mayo en Matadero Madrid.

Cuando el festival (que cuenta con el patrocinio de Allianz, AWS, LaLiga, Ministerio de Juventud e Infancia, Moeve, la Organización de Estados Iberoaméricanos, Sabadell y CaixaBank Experience) eche el cierre el domingo solo quedarán unas horas para el 50 aniversario que se cumple al día siguiente. Será el lunes 4 de mayo, con otra gran fiesta del periodismo: los Premios Ortega y Gasset, que contarán en esta edición con una entrega especial de los galardones en Barcelona para reconocer la valentía, la ética y el oficio de Svetlana Alexiévich, Sergio Ramírez y Martin Baron. Pero esa será otra historia, como las que sucederán en América tras el verano para conmemorar el primer medio siglo de vida de EL PAÍS.

Toda la información sobre el festival de EL PAÍS en www.festivalelpais.es