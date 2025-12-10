Vive ‘Ópera & Zarzuela Dreams’ en Málaga

Un espectáculo que fusiona lo mejor de la lírica mundial, el teatro y el cine

El 27 de diciembre llega a Málaga ‘Ópera & Zarzuela Dreams’, un espectáculo sin precedentes de Álvaro Sáenz de Heredia.

Tras su éxito en la temporada estival en Madrid con más de 40.000 espectadores, llega a Málaga el mayor espectáculo del mundo de la ópera. No te pierdas Ópera & Zarzuela Dreams, una obra de Álvaro Saénz de Heredia, con la que podrás disfrutar de las veinte mejores obras de la lírica mundial con la Orquesta Sinfónica de Málaga en directo.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, consigue una de las 5 entradas dobles VIP que hemos reservado para ti y vive la experiencia el próximo sábado 27 de diciembre a las 20.30 en el Pabellón Martín Carpena de Málaga. ¡Participa!

Sobre el espectáculo

Ópera & zarzuela Dreams es un espectáculo único que reúne a un grupo de destacados cantantes líricos en una tertulia relajada, donde conversan y debaten sobre sus obras favoritas.

A medida que se sumergen en sus sueños, cada una de las 20 arias interpretadas cobra vida en el escenario, con la participación de coros, ballets deslumbrantes y una cuidada puesta en escena que transforma cada función en una experiencia como nunca antes se ha visto.