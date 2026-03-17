Euromillones: comprobar sorteo del martes 17 de marzo

El Euromillones es un sorteo que se juega dos veces a la semana, los martes y los viernes.

Comprueba los números premiados en el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado de este martes

El Euromillones se juega dos veces a la semana, los martes y los viernes, y ofrece la posibilidad de ganar multitud de premios millonarios que se distribuyen dentro de más de diez categorías. Desde su lanzamiento en el año 2004, ha acumulado varios botes importantes y repartido millones de euros a nivel europeo.

Los premios se reparten en un total de 13 categorías, que incluyen desde la principal en la que se deben acertar cinco números más dos estrellas para recibir el premio del bote acumulado a la última categoría, en la que se deben acertar únicamente dos números.

Este sorteo cuenta con 13 categorías que permiten ganar innumerables premios en función de los números que se acierten de la combinación ganadora junto a los números estrella.

Resultados del sorteo de Euromillones de hoy

Los números premiados del sorteo el Euromillones de este martes 17 de marzo son los siguientes:

Combinación ganadora: 5, 17, 28, 33, 41

Números Estrella: 3, 9

El Millón: ZRM13476

Estas son todas las categorías

1ª Categoría (5 números + 2 estrellas): Bote acumulado

2ª Categoría (5 números + 1 estrella)

3ª Categoría (5 números)

4ª Categoría (4 números + 2 estrellas)

5ª Categoría (4 números + 1 estrella)

6ª Categoría (3 números + 2 estrellas)

7ª Categoría (4 números)

8ª Categoría (2 números + 2 estrellas)

9ª Categoría (3 números + 1 estrella)

10ª Categoría (3 números)

11ª Categoría (1 número + 2 estrellas)

12ª Categoría (2 números + 1 estrella)

13ª Categoría (2 números)

Qué hacer para llevarse “El Millón”

Por si todas las categorías existentes fuesen poco, Euromillones juega de la mano del sorteo de “El Millón” que reparte cada día un premio de 1 millón de euros exclusivamente para participantes en España.

Para poder ser el ganador de este premio millonario es necesario que el código del boleto coincida con el código de “El Millón” de ese día.

En el sorteo de “El Millón” del pasado viernes fue a parar a un acertante de Vitoria. Pero no fue el único premiado de la jornada, también hubo un ganador de segunda categoría, que se llevó un premio de más de 200.000 euros.