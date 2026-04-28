Tecnología de vanguardia para hacer más fácil el día a día de un deportista

Andre Agassi, apasionado de la cocina, prepara un plato con una sartén de la marca ante la mirada de las dos mascotas.

El extenista Andre Agassi y SILVERCREST se unen para dar a conocer sus soluciones para la cocina y el hogar. Una leyenda del deporte que sabe cómo y con qué cuidarse

Los hábitos de los deportistas de élite requieren de un estricto estilo de vida con hábitos saludables y una alimentación cuidada al milímetro mientras se encuentran en activo. Aun así, cuando llega el temido momento de la retirada, muchos siguen manteniendo esa rutina para mantenerse en forma. Es el caso del extenista Andre Agassi.

Ocho veces campeón de Grand Slam y oro olímpico en los Juegos Olímpiocos de Atlanta 1996, el estadounidense aprovecha la tecnología y los mejores utensilios culinarios para llevar a cabo una alimentación equilibrada y disfrutar como amo de casa. Además de un referente en las pistas, es un apasionado de la cocina y del mantenimiento del hogar, lo que le ha llevado a convertirse en embajador de la primera campaña publicitaria de SILVERCREST, la marca de productos de cocina y del hogar de Lidl. Bajo el lema Te hace la vida más fácil, la firma presenta una amplia gama de productos funcionales con tecnología de vanguardia.

El aspirador inalámbrico es uno de los productos más solventes del catálogo de SILVERCREST.

El norteamericano ha pasado de tener uno de los golpeos más potentes del circuito a utilizar pequeños electrodomésticos de gran potencia y fáciles de usar. No le hacen ganar partidos, pero sí sacar el mejor partido a nuevas recetas con sus hijos y amigos. Es el caso del robot de cocina SILVERCREST Monsieur Cuisine, uno de los grandes éxitos de la marca gracias a su diseño elegante y sus múltiples funciones inteligentes.

La campaña con Agassi se presenta desde una perspectiva divertida, con dos mascotas, un perro y un gato, que simulan ser de su pareja, y también leyenda del tenis, Stephanie Graf. A través de las voces de los animales, se crea un entretenido diálogo entre ambos mientras Agassi realiza sus tareas cotidianas en casa. Cuando el campeón olímpico aprovecha para cocinar, planchar o limpiar, el perro se muestra como su mayor admirador. En el otro lado, la mirada del gato, que trata cada situación con un humor más seco y un toque más irónico.

“Durante mi carrera como deportista profesional, he aprendido que contar con el apoyo adecuado entre bastidores es clave para alcanzar el éxito”, asegura Agassi. Y eso es precisamente lo que SILVERCREST aporta a su día a día. “Gracias a su tecnología inteligente y a su facilidad de uso, puedo preparar un desayuno saludable para mi familia en cuestión de minutos y resolver rápidamente cualquier tarea del hogar. La marca apuesta por la tecnología que realmente vale la pena, la que te hace la vida más fácil. Y eso nos deja más tiempo para lo verdaderamente importante: compartir momentos con las personas que más me importan”.

Esta colaboración con SILVERCREST encaja perfectamente conmigo: la marca apuesta por la tecnología que realmente vale la pena, la que te hace la vida más fácil Andre Agassi, extenista profesional

La versatilidad que demostró Agassi sobre la tierra de Roland Garros o la hierba de Wimbledon la ha trasladado a su día a día. En el hogar, gracias al catálogo de SILVERCREST, puede desempeñar sus labores de padre de familia (la pareja tiene dos hijos) con la complicidad de freidoras de aire, batidoras, tostadoras, cafeteras, robots aspiradores y aspiradores inalámbricos, mopas de vapor y planchas, entre otros muchos prodigios tecnológicos. Además, cambia la raqueta por ollas de hierro fundido de gran calidad y sartenes, los artículos que más le recuerdan a la raqueta.

“Estamos desarrollando de forma constante nuestras marcas propias para convertirlas en auténticas marcas de referencia de calidad y confianza dentro de sus respectivas categorías”, explica Jens Thiemer, director general de Cliente de Lidl International. “El hecho de que Andre Agassi, atleta de élite, apasionado cocinero amateur y amante de la gastronomía, haya decidido colaborar con SILVERCREST es para nosotros un reconocimiento a nuestros altos estándares de calidad y a nuestra tecnología inteligente, diseñada pensando en las personas”.

Andre Agassi interactúa con el perro mientras organiza la plancha con otro pequeño electrodoméstico de la marca alemana.

“SILVERCREST evoluciona hacia una marca independiente en España, para facilitar el acceso a la tecnología potente e intuitiva para la cocina y el hogar”, confirma Antonio Alarcón, director general de Cliente de Lidl España. “Para nosotros, más que un paso estratégico, es una promesa clara: en Lidl encontrarás todo lo que necesitas para simplificar tu día a día, desde la alimentación hasta la tecnología de tu cocina. Gracias a nuestro enfoque omnicanal, llegamos a nuestros clientes estén donde estén a través de nuestras más de 700 tiendas en España y a nuestro e-commerce lidl.es“.

El hecho de que Andre Agassi, atleta de élite, apasionado cocinero amateur y amante de la gastronomía, haya decidido colaborar con SILVERCREST es para nosotros un reconocimiento a nuestros altos estándares de calidad y a nuestra tecnología inteligente, diseñada pensando en las personas Jens Thiemer, director general de Cliente de Lidl International

Tres marcas referentes de la compañía

La campaña de SILVERCREST sucede a las de Parkside, marca de la compañía dedicada a productos de bricolaje (protagonizada por el actor Arnold Schwarzenegger), y Crivit, para moda deportiva, con Stephanie Graf como embajadora. El estilo de vida deportivo que mantiene la alemana a pesar de haber aparcado la raqueta hace ya 27 años llamó la atención de Lidl. Algo parecido a lo que ocurre con su marido, Andre Agassi, que se apoya en la vanguardista tecnología de SILVERCREST para la cocina y el hogar.