La tranquilidad de ver llegar a la grúa

Cristian García, cliente de Zurich Seguros, destaca la confianza que sintió al poder geolocalizar en tiempo real los profesionales que han ido a asistirle cuando ha sufrido algún percance en carretera

Faltaban pocos días para Navidad. Cristian García lo recuerda con precisión porque cuando se vio de pronto tirado en el asfalto alzó la vista y ahí estaban: las luces decorativas brillando por encima de su cabeza en una céntrica calle de Barcelona. En ese momento él aún trataba de recomponerse, de entender qué o quién le había arrojado de la moto.

García, de 40 años, empleado en un programa de televisión matutino, había salido como de costumbre pronto de casa, sobre las cinco de la mañana. Él las llama “horas complicadas”, porque dice que se encuentra con conductores que vuelven de fiesta y otros que se saltan algún semáforo aprovechando que las calles suelen estar vacías. Pero ninguna de esas dos circunstancias fue lo que ocurrió ese 18 de diciembre: sencillamente una furgoneta “salió de la nada” en un cruce sin reparar en su presencia y le golpeó. Afortunadamente tras el susto inicial comprobó que solo tenía unos rasguños.

Esa fría madrugada fue la primera vez que García tuvo que descolgar el teléfono para contactar con los profesionales de Zurich Seguros . Pero no la última. Otra vez, más adelante, se quedó tirado, sin batería, cuando volvía de trabajar. “Pedí una grúa por teléfono y cuando colgué recibí un mensaje de WhatsApp con un enlace donde pude ir viendo la localización de la grúa en tiempo real. Esos momentos suelen ser estresantes y esto me ayudó a estar más tranquilo”, recuerda.

El problema real: no saber cuándo llegará la grúa

Cuando ocurre una avería, apuntan en la compañía, el mayor problema no es solo la incidencia mecánica, sino la incertidumbre: cuánto tardará la grúa, dónde está o si el servicio ya está en camino. Esta falta de información genera sensación de desprotección, especialmente en situaciones de estrés o en horarios complicados.

¿Qué servicios incluye el seguro de coche de Zurich Seguros? ¿Cómo funciona la geolocalización de la grúa de Zurich Seguros? El cliente solicita asistencia en carretera y sigue los siguientes pasos: recibe un enlace en elmóvil (por ejemplo, vía SMS o WhatsApp); accede a un mapa donde puede ver la ubicación de la grúa en tiempo real y sigue su recorrido hasta su ubicación. ¿Dónde reparan el coche? El cliente puede reparar su coche en su centro de confianza o llevarlo a uno de los más de 1.000 talleres colaboradores que cuentan con ventajas y descuentos exclusivos para clientes. ¿Ofrecen un coche de cortesía? Sí, en caso de tener contratada la garantía opcional de Asistencia en viaje 24 horas plus el cliente dispondrá de un coche de sustitución si el suyo necesita una reparación superior a las 8 horas. ¿La póliza cubre también en el extranjero? Si el coche se estropea en España, Europa y países que limitar con el mar Mediterráneo, Zurich Seguros te ofrece envío de repuestos y remolque, entre otros servicios. ¿Qué tipo de seguros ofrece la compañía? Existen diferentes modalidades: seguro a terceros, seguro a terceros completo, seguro a todo riesgo y seguro para vehículos eléctricos.

El servicio de geolocalización es uno de los puntos fuertes del servicio de asistencia en carretera que ofrece Zurich Seguros. “Se trata de una evolución de la asistencia tradicional hacia una experiencia más transparente, digital y centrada en el usuario. El usuario no solo necesita asistencia, necesita certeza, información y control. Cuando te quedas tirado en carretera, el problema no es solo la avería: es no saber cuándo llegará la ayuda”, explican en la compañía.

Con el seguro de coche de Zurich Seguros, el usuario puede ver la grúa en tiempo real y saber cuánto falta para su llegada: en el momento de la avería le llega un mensaje por WhatsApp o por SMS con un enlace a un mapa donde puede seguir la ubicación de los profesionales que lo van a asistir. Su introducción responde a tres objetivos fundamentales: permitir a los clientes que puedan solicitar asistencia de la forma más rápida, conocer en todo momento donde se encuentra la grúa y, especialmente, reducir la incertidumbre durante la espera.

Una ventaja, en la que no solo reparó García sino también otros clientes de la aseguradora, que han destacado “el trato extraordinario”, la “muy buena comunicación” y la satisfacción de haber resuelto sus problemas en carretera mediante un “proceso rápido y sin complicaciones”.

Siempre que he tenido un problema me he encontrado con una atención amable y un servicio rápido y fiable Cristian García, cliente de Zurich Seguros

Además de este avance tecnológico, los clientes asegurados también disponen, cuando tienen cualquier tipo de incidencia, de un servicio de grúa durante las 24 horas de todos y cada uno de los días del año; de la posibilidad de trasladar el vehículo averiado hasta el taller que se desee, sin coste adicional si se encuentra a una distancia de menos de 200 kilómetros, y de una red de más de 1.000 talleres con atención preferente y servicios como el préstamo de vehículos de cortesía.

Los fines de semana, García cambia la moto que suele usar para ir a trabajar por el monovolumen que se compró en 2021, con el que se escapa siempre que puede fuera de Barcelona con su mujer y su hijo. Lo que no cambia y no prevé cambiar en un futuro cercano es la compañía con la que circula asegurado. “Me pasé a Zurich porque no estaba satisfecho con el servicio de mi anterior aseguradora y ahora estoy muy contento. Siempre que he tenido un problema me he encontrado con una atención amable y un servicio rápido y fiable”, argumenta.