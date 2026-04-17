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Sociedad
Especial publicidad

Un cambio de marca sin alterar la capacidad de respuesta en seguridad

Securitas Direct cambia su nombre a Verisure, apuesta de la compañía por consolidar una marca unificada a nivel mundial. Líder en el sector, cuenta con cerca de 6,2 millones de clientes en Europa y Latinoamérica

Verisure es el líder mundial en alarmas con servicios de seguridad con monitorización profesional y respuesta 24/7, con cerca de 6,2 millones de clientes.
J.L.G.
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Nueve de cada diez ciudadanos reconocen la marca Securitas Direct, compañía referente en protección de personas, hogares y pequeños negocios. Ahora, después de más de 30 años de implantación en España, cambia su marca a Verisure, nombre con el que opera de manera global.

La estrategia responde a la ambición de unificarse bajo una identidad internacional sólida y coherente con los valores que definen a la compañía. En pleno crecimiento, Verisure acaba de confirmar su liderazgo mundial, con aproximadamente 6,2 millones de clientes en Europa y Latinoamérica. De ellos, más de 2,2 millones están en España.

El cambio de marca en nuestro país llega después de su implantación con éxito en Portugal en 2025 y anteriormente en otros, como Francia. Estos procesos previos han demostrado en la compañía que operar bajo la misma marca fortalece la percepción de liderazgo, facilita la innovación compartida entre países y refuerza la confianza de clientes y grupos de interés.

“Mantenemos nuestro propósito y nuestro enfoque en las personas, nuestra excelencia en el servicio y nuestra innovación y tecnología propia patentada”, asegura Nina Llordachs, directora de Marketing de Verisure España. “Somos la misma compañía, pero bajo una marca global sólida que nos ayudará a impulsar nuestro crecimiento y a seguir reforzando el servicio y la seguridad que ofrecemos a nuestros clientes”.

Mantenemos nuestro propósito y nuestro enfoque en las personas, nuestra excelencia en el servicio y nuestra innovación y tecnología propia patentada
Nina Llordachs, directora de Marketing de Verisure España

Razones para el cambio

La marca Securitas Direct tiene un alto nivel de reconocimiento, con un 90% de awareness (nivel de conocimiento de la marca por parte del consumidor). Y España es para Verisure su buque insignia, por varias razones: sus tres décadas de crecimiento continuo, las más de 11.000 personas que forman parte de la compañía, su posicionamiento en la industria y las oportunidades de un mercado consolidado, pero aún con bajos niveles de penetración, en torno al 11%.

Así, la utilización de la marca en España refuerza su valor a nivel global y representa con solidez los valores y el liderazgo de la compañía en nuestro país. La transición hacia Verisure dará prioridad a garantizar la continuidad del servicio, la experiencia del cliente y la confianza construida a lo largo del tiempo.

Verisure va a realizar una inversión coherente con la dimensión estratégica del proyecto del cambio de marca: superará los cien millones de euros en los próximos años a nivel global. Se apalanca principalmente en marketing, para reforzar su posición en el mercado; en la gestión de sus clientes, y en los procesos habituales de cambio de marca, que incluyen la actualización de todos sus activos, los costes de tecnología para adecuar los sistemas y activos digitales y el plan de comunicación para generar adhesión a la nueva marca.

La nueva marca se apoyará en una estrategia de familiarización progresiva para reforzar su presencia en el imaginario español y conectar Verisure con una historia que ya existía en el día a día de los clientes.

Excelencia, innovación y rapidez en la respuesta

En Verisure el liderazgo se consolida con la confianza, gracias a la anticipación ante los riesgos, la excelencia en el servicio y la transformación del sector con innovación propia que se convierte en referencia para toda la industria.

Presente en 18 países, con más de 35 años de historia y cerca de 6,2 millones de clientes, la capilaridad global de la compañía permite compartir mejores prácticas, impulsar la inversión en I+D y evolucionar su propuesta para hogares y pequeños negocios con la agilidad que exigen las nuevas necesidades de protección.

Este liderazgo se construye sobre un modelo único en el que la tecnología propia y la respuesta humana experta trabajan de forma integrada. Su plataforma tecnológica (PreSense™) procesa señales en tiempo real, aplica analítica avanzada y ayuda a los especialistas de la Central Receptora de Alarmas (CRA) de la compañía, la más grande y moderna de Europa, a verificar más rápido y actuar mejor.

Más de 30.000 profesionales forman parte de Verisure en Europa y Latinoamérica, que sostienen una promesa de servicio reconocida por su rapidez de respuesta

Más de 30.000 profesionales forman parte de Verisure en Europa y Latinoamérica, que sostienen una promesa de servicio reconocida por su rapidez de respuesta. En España se materializa en una respuesta de menos de 20 segundos y en una satisfacción media de 9/10.

Ahora, bajo el nombre de Verisure, la compañía continúa su promesa de seguir siendo los primeros en proteger y refuerza su compromiso a través de tres pilares: consolidar su liderazgo global, seguir anticipándose a las amenazas mediante tecnología de vanguardia y continuar ofreciendo el servicio y producto mejor valorado del sector.

Esta evolución no altera la operativa ni el servicio, los clientes seguirán contando con los mismos equipos, la misma propuesta de valor y el mismo compromiso de siempre.

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