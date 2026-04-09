Daños por agua: cómo hacer frente al siniestro más común en los hogares

El seguro de hogar de Zurich Seguros ha permitido a María Teresa Brunet solventar todas las incidencias que se ha ido encontrando desde que hace 13 años heredó un piso en el barrio de Sant Martí, en Barcelona

Cuando llegó el momento de vaciarla, hace 13 años, la casa le habló a María Teresa Brunet de la proverbial austeridad de su padre. Era un rasgo suyo que conocía, pero se le hizo más evidente que nunca cuando abrió la puerta del piso de 65 metros cuadrados y tres habitaciones que le había dejado en herencia en el barrio de Sant Martí, en Barcelona, y contempló la escasez de mobiliario y la desnudez de las paredes. Sin duda, esta sobriedad le hizo más fácil el trago de navegar por los recuerdos a esta delineante de 60 años, empleada en el sector de la energía, y le permitió plantearse con más libertad la gran pregunta que se le abría en el horizonte. ¿Qué uso dar a ese hogar que había abandonado de pequeña tras el divorcio de sus padres y del que tampoco guardaba tantos recuerdos?

La nueva propietaria decidió finalmente poner la casa en el mercado de alquiler y una de las primeras iniciativas que tomó fue la contratación de un seguro de hogar con Zurich Seguros . Una resolución que no tardó en revelarse efectiva, cuando se le presentó por primera vez el que se convertiría en su principal quebradero de cabeza en los años venideros: los daños por agua.

Este tipo de accidentes son los más comunes en los hogares españoles, por delante de las reparaciones de cristales rotos y los daños eléctricos: representan el 34% de los siniestros, según datos de la Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA). Brunet recuerda especialmente dos situaciones de emergencia en las que se apoyó en los profesionales de Zurich Seguros: una vez en la que el agua de la ducha se empezó a colar en la vivienda del vecino de abajo, donde “todo se solventó muy rápidamente” y otra, a posteriori, en el que un equipo de la aseguradora vino a inspeccionar unas humedades que aparecieron en una habitación, donde gracias a su intervención “se descartaron daños mayores”, rememora.

Las cinco averías principales por agua que repara Zurich Grifos abiertos y fugas Dejar el grifo abierto es el accidente más común en los hogares españoles, sobre todo durante la época vacacional. Por otro lado, las fugas de agua pueden causar ruptura de las cerámicas en el lavabo y daños a los vecinos, y también entran dentro de las cuberturas. Tuberías rotas o averiadas La rotura de tubos puede causar goteras o inundaciones, y también daños a los vecinos. En estos casos siempre es importante comprobar que en la póliza se especifique la cobertura para dichos incidentes; sin embargo, a grandes rasgos, la reparación suele efectuarse a cargo de la aseguradora siempre y cuando la fuga sea causada por una avería interna o una rotura, y no por falta mantenimiento. Filtraciones o goteras causadas por un vecino El seguro se hará cargo de las filtraciones o goteras en las paredes causadas por un vecino, siempre y cuando este ya haya reparado el problema. Y si hay que abrir una pared, también está incluido en el seguro de hogar. En el supuesto que la filtración provenga de un espacio comunitario se encargará de repararlo el seguro de la comunidad. Radiadores que pierden agua Si tu radiador pierde agua y acaba estropeando el suelo de parqué o los azulejos, el seguro de hogar Zurich se hace cargo de los daños en los bienes asegurados. Lluvia y otros factores meteorológicos En caso de que el agua haga daños en el interior o exterior de un domicilio a causa de factores meteorológicos como lluvia, viento, pedrisco o nieve, el seguro se hará cargo de los gastos, siempre que se considere una perturbación atmosférica anormal o atípica.

Para resolver las incidencias, esta barcelonesa afincada en el barrio de Sants, siguió el protocolo de actuación habitual. Descolgó el teléfono y se puso en contacto con el servicio de urgencias domésticas; ofreció sus datos y una descripción detallada del accidente, la ubicación, los factores causantes, el daño a terceros y, en un plazo de no más de 24 horas, vio resuelta su incidencia.

“Cuando he tenido algún problema siempre me he encontrado con una respuesta superefectiva”, explica al teléfono al respecto de su experiencia con la aseguradora. En estas situaciones que suelen generan estrés y nerviosismo, Zurich Seguros tiene como prioridad mostrar comprensión y, por eso, pone a disposición de sus clientes “más de 1.000 expertos en empatía, experiencia y excelencia”, cuentan en una compañía que busca el servicio más personal posible a través de la oferta de tres tipos de coberturas en materia de seguros de hogar: para vivienda habitual, para segunda residencia y para vivienda para alquiler.

Cuando he tenido algún problema siempre me he encontrado con una respuesta superefectiva María Teresa Brunet, cliente de Zurich Seguros

Tantos años después de ese momento crucial, cuando el dolor de una vida que se apagaba se mezcló con la responsabilidad de asumir la gestión de una vivienda, Brunet sigue pensando que la acertada elección de los inquilinos –dos diferentes en este tiempo como propietaria- y el respaldo de los profesionales siempre atentos de Zurich Seguros es lo que más le ha acercado a la tranquilidad y la estabilidad que buscaba.