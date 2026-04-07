La cara oculta de la Luna, en imágenes

Durante el sobrevuelo lunar, la tripulación de Artemis 2 captó esta imagen a las 21.41 (hora peninsular española), en la que se aprecian los anillos concéntricos del 'Mare Orientale', una cuenca en cuyo centro está uno de los grandes cráteres de impacto más jóvenes y mejor conservados de la Luna. Estas estructuras ofrecen a los científicos una visión excepcional de cómo los impactos masivos modelan las superficies planetarias y ayudan a afinar los modelos sobre la formación de cráteres y la historia geológica lunar. En la posición de las diez en punto de la cuenca destacan dos cráteres más pequeños, que la tripulación de Artemis 2 ha propuesto denominar 'Integrity' y 'Carroll' —en referencia al nombre propio que le habían puesto a la nave Orion en la que viajan y en recuerdo a la fallecida mujer del comandante de la misión—. Es un ejemplo de cómo la observación directa de los astronautas puede contribuir a la identificación de rasgos de la superficie y a la ciencia en tiempo real.

NASA