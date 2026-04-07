La cara oculta de la Luna, en imágenes

6 fotosLa cara oculta de la Luna, en imágenes El País07 abr 2026 - 17:05Actualizado: 07 abr 2026 - 17:41CESTCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentarios Imagen captada por la tripulación de Artemis 2 durante su sobrevuelo lunar. Desde su perspectiva, la Luna se interpone por completo entre el Sol y la nave, bloqueando totalmente el disco solar y generando un eclipse total de casi 54 minutos, con una duración muy superior a a la de los eclipses que pueden verse desde la Tierra.NASALa tripulación de Artemis 2 capta una porción de la Luna asomando por el terminador —la línea que separa el día y la noche lunares—, donde la luz rasante del Sol proyecta largas y asombrosas sombras sobre la superficie. Esta iluminación oblicua resalta la topografía abrupta del satélite y permite apreciar con gran detalle cráteres, crestas y cuencas. A lo largo del terminador lunar destacan formaciones como los cráteres Jule, Birkhoff y Stebbins, así como las tierras altas circundantes. La imagen fue tomada unas tres horas después del inicio del periodo de observación lunar de la tripulación, mientras ya sobrevolaban la cara oculta de la Luna en el sexto día de la misión.NASAPrimer plano captado desde la nave Orion durante el sobrevuelo lunar de Artemis 2, en el que se observa un eclipse solar total. Aunque solo una parte de la Luna entra en el encuadre, el satélite tapa por completo el Sol y permite distinguir su débil corona como un halo luminoso alrededor del borde lunar. Desde esta perspectiva en el espacio profundo, la Luna aparecía lo suficientemente grande como para mantener casi 54 minutos de totalidad, una duración muy superior a la de los eclipses vistos desde la Tierra. El encuadre recortado subraya la escala de la alineación y revela estructuras sutiles de la corona. El brillo plateado en el extremo izquierdo es el planeta Venus. El rasgo circular gris oscuro visible en el horizonte lunar, entre las posiciones 9 y 10 en punto, es el Mare Crisium, perceptible gracias a la tenue iluminación producida por la luz reflejada desde la Tierra.NASADurante el sobrevuelo lunar, la tripulación de Artemis 2 captó esta imagen a las 21.41 (hora peninsular española), en la que se aprecian los anillos concéntricos del 'Mare Orientale', una cuenca en cuyo centro está uno de los grandes cráteres de impacto más jóvenes y mejor conservados de la Luna. Estas estructuras ofrecen a los científicos una visión excepcional de cómo los impactos masivos modelan las superficies planetarias y ayudan a afinar los modelos sobre la formación de cráteres y la historia geológica lunar. En la posición de las diez en punto de la cuenca destacan dos cráteres más pequeños, que la tripulación de Artemis 2 ha propuesto denominar 'Integrity' y 'Carroll' —en referencia al nombre propio que le habían puesto a la nave Orion en la que viajan y en recuerdo a la fallecida mujer del comandante de la misión—. Es un ejemplo de cómo la observación directa de los astronautas puede contribuir a la identificación de rasgos de la superficie y a la ciencia en tiempo real.NASALa Tierra se pone sobre el borde curvo de la Luna a las 0.41 (hora peninsular española), en esta imagen captada por la tripulación de Artemis 2 durante su recorrido por la cara oculta del satélite. En el límite de la superficie lunar visible se distingue el 'Mare Orientale'. La cuenca de Hertzsprung aparece como dos anillos concéntricos tenues, interrumpidos por Vavilov, un cráter más joven superpuesto a la estructura más antigua. Las líneas de pequeñas hendiduras corresponden a cadenas de cráteres secundarios, formadas por el material expulsado en el impacto masivo que dio origen ese mar lunar que lleva el nombre de 'Orientale'. La parte oscura del planeta corresponde a la noche terrestre, mientras que en el hemisferio iluminado se aprecian nubes arremolinadas sobre Australia y la región de Oceanía.NASALa tripulación de Artemis 2 —la especialista de misión Christina Koch (arriba a la izquierda), el especialista de misión Jeremy Hansen (abajo a la izquierda), el comandante Reid Wiseman (abajo a la derecha) y el piloto Victor Glover (arriba a la derecha)— utiliza gafas para eclipses, idénticas a las distribuidas por la NASA para el eclipse solar total de 2024, para proteger sus ojos en los momentos clave del eclipse solar vivido durante el sobrevuelo lunar. Es la primera vez que se emplean gafas de eclipse en la Luna para observar con seguridad un eclipse solar.