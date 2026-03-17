Qué saber antes de someterse a una cirugía facial

Ponerse en manos de un buen especialista es una opción excelente para aquellos que desean mejorar su apariencia y corregir imperfecciones.

Retoques en la nariz, las bolsas, los párpados, las orejas. La capacidad de la cirugía facial para rejuvenecer el rostro y corregir imperfecciones atrae a los pacientes, pero asaltan dudas sobre los procedimientos y cuidados postoperatorios. El doctor Ramón Terré, especialista en otorrinolaringología, cirugía endoscópica y facial en Zaragoza, desvela algunas de ellas

En los últimos años, los avances tecnológicos han transformado de forma significativa el campo de la cirugía, con procedimientos cada vez más precisos y menos invasivos. Son muchos los diseñados para mejorar la estética y, en muchos casos, la funcionalidad del rostro. Entre los que más suenan (y también los más comunes) figuran la rinoplastia (cirugía de la nariz), la otoplastia (corrección de las orejas), el lifting facial (rejuvenecimiento facial), la bichectomía (eliminación de las bolas de Bichat, en las mejillas, bajo los pómulos) y la blefaroplastia (cirugía de párpados). La cirugía facial es una opción excelente para aquellos que desean mejorar su apariencia y corregir imperfecciones. El doctor Ramón Terré, con clínica en Zaragoza, es conocido por su enfoque especializado en estos procedimientos, con las técnicas más avanzadas para lograr resultados naturales y duraderos. Estas son las preguntas más frecuentes que responde en su consulta.

Qué tecnologías se emplean

El doctor Ramón Terré utiliza tecnologías avanzadas para realizar intervenciones más seguras y eficaces. “El uso del bisturí de radiofrecuencia permite cortes más exactos, reduce el tiempo de recuperación y minimizar la inflamación postoperatoria, lo que contribuye, además, a obtener resultados más naturales”, explica el especialista.

¿Es posible combinar varios procedimientos?

Sí, se trata de una práctica común para quienes buscan una mejora global del rostro. Por ejemplo, muchas personas optan por una combinación de lifting facial y blefaroplastia para lograr un rejuvenecimiento más completo. “Sin embargo, siempre es necesario evaluar las necesidades individuales de cada paciente”, advierte Terré.

El uso del bisturí de radiofrecuencia permite cortes más exactos, reducir el tiempo de recuperación y minimizar la inflamación postoperatoria, lo que contribuye, además, a obtener resultados más naturales Ramón Terré, doctor especialista en otorrinolaringología, cirugía endoscópica y facial

Quién puede someterse a esta cirugía

Cualquier persona en buen estado general de salud y sin enfermedades que representen un riesgo quirúrgico o puedan dificultar la recuperación es candidata a este proceso. “Es importante descartar patologías sistémicas no controladas, infecciones activas, trastornos de la coagulación o alteraciones que puedan comprometer la cicatrización” cuenta Terré. La evaluación médica previa resulta imprescindible para revisar el historial clínico del paciente, valorar posibles contraindicaciones y determinar si el procedimiento es seguro y adecuado en cada caso, estableciendo siempre expectativas realistas desde un punto de vista clínico.

¿Hay riesgos asociados a esta intervención?

Como en cualquier cirugía, existen riesgos inherentes al propio procedimiento, pero son poco frecuentes. Los potenciales incluyen infecciones, hematomas o reacciones adversas a la anestesia. “Sin embargo, con un diagnóstico adecuado y realizado por un cirujano experimentado, se reducen considerablemente”, explica el doctor.

Los procedimientos faciales generalmente no son dolorosos, ya que se realizan bajo anestesia.

Cuánto tiempo duran los resultados

“Los resultados de la cirugía facial son, en su mayoría, muy duraderos, pero no permanentes”, comenta el doctor Terré. El envejecimiento sigue su curso, y por eso algunas personas pueden necesitar retoques en el futuro. Sin embargo, intervenciones como la rinoplastia o el lifting facial ofrecen resultados visibles que pueden durar entre 5 y 15 años, según el caso.

¿Es dolorosa la cirugía facial?

Los procedimientos faciales generalmente no son dolorosos, ya que se realizan bajo anestesia. Sin embargo, puede haber una sensación de incomodidad o hinchazón durante los primeros días de recuperación. “Los pacientes deben seguir las indicaciones del cirujano para asegurar una recuperación cómoda y eficiente”, concluye Terré.

Los resultados de la cirugía facial son, en su mayoría, muy duraderos, pero no permanentes Ramón Terré, doctor especialista en otorrinolaringología, cirugía endoscópica y facial

Cuidados necesarios después del quirófano

El postoperatorio varía en función del procedimiento, pero generalmente requiere evitar el esfuerzo físico, retirar completamente los tóxicos (fundamentalmente, el tabaco) y mantener una higiene adecuada de la zona tratada. El doctor Ramón Terré ofrece un plan de cuidados personalizado para cada paciente, para procurar una recuperación óptima.