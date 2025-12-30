Un nuevo espectáculo navideño en uno de los corazones de Madrid

CaixaBank invita a ciudadanos y visitantes a disfrutar de una experiencia lumínica envolvente en la Plaza Mayor, inspirada en los pequeños y grandes rituales de estas fechas

La Plaza Mayor forma parte del imaginario navideño de Madrid. Cada diciembre, madrileños y visitantes la recorren como un ritual que combina mercado, paseo y encuentro. Este año, ese recorrido incorpora un nuevo elemento: la luz como lenguaje para contar historias compartidas. Detrás de esta iniciativa se encuentra CaixaBank.

Hasta el próximo 7 de enero, la emblemática plaza acoge una intervención lumínica de gran formato que convierte la fachada sur —la histórica Casa de la Carnicería— en un soporte narrativo. Se trata de la mayor instalación de iluminación jamás exhibida sobre una fachada en este enclave, tanto por dimensiones como por complejidad técnica, y está pensada para ser disfrutada a pie de calle, integrada en el tránsito cotidiano del centro de la ciudad.

Cada tarde, a partir de las seis, las ilustraciones animadas se suceden sobre el edificio, recreando escenas reconocibles de la Navidad: los paseos entre luces y puestos, las cenas que reúnen a familiares y amigos, los propósitos que acompañan al cambio de año o la memoria de quienes están lejos. El recorrido visual incluye también guiños locales, como los tradicionales churros con chocolate que forman parte de la experiencia navideña de la Plaza Mayor desde hace generaciones.

La instalación se apoya en una malla LED que cubre la totalidad de la fachada y que integra cerca de 100.000 puntos de luz de última generación, diseñados para ofrecer una alta potencia lumínica con un consumo energético eficiente. El sistema combina guirnaldas, módulos inteligentes y un complejo mapeado digital que permite proyectar imágenes en movimiento respetando la arquitectura del edificio, un elemento clave dentro del conjunto patrimonial del centro histórico de Madrid.

El proyecto ha sido desarrollado con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y del Hotel Pestana Plaza Mayor, y busca dialogar con el entorno sin alterar su identidad. La intervención no compite con el espacio, sino que lo acompaña, proponiendo una experiencia efímera que se suma a la tradición sin sustituirla.

CaixaBank impulsa el proyecto como una forma de estar presente en uno de los momentos más significativos del calendario colectivo. Para la entidad, acompañar a las personas en momentos clave forma parte de su manera de entender la relación con la sociedad: no solo desde los servicios financieros, sino también a través de acciones que generan experiencias compartidas y memorables.

Con más de 20 millones de clientes y la red de oficinas más amplia, repartidas por todo el territorio, CaixaBank mantiene un modelo de banca que combina cercanía física y capacidades digitales. Ese enfoque se traslada también a iniciativas como esta, pensadas para llegar a todos los públicos y formar parte de la vida cotidiana de los territorios en las que está presente.

La iluminación de la Plaza Mayor se suma así a un calendario navideño en el que la ciudad se transforma y se reconoce a sí misma. Durante unas semanas, la luz no solo decora: narra, conecta y acompaña. Y lo hace en un lugar que, más allá de su valor arquitectónico, sigue siendo escenario de encuentros, paseos y recuerdos compartidos.