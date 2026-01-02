El escritorio mágico: regalos inesperados para sorprender en Reyes

17 fotosRegalosEl escritorio mágico: regalos inesperados para sorprender en ReyesDetalles para acertar: artesanía, diseño y caprichos son la combinación perfecta S Moda02 ene 2026 - 05:45CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosMimar la melena en el nuevo año con los caprichos de LA BONNE BROSSE.CORTESÍA DE LA FIRMAEl nuevo altavoz Nattbad de IKEA, para la música que vendrá.CORTESÍA DE LA FIRMAMármol y metal para preparar un buen tapeo en la tabla Adoma de KAVE HOME.CORTESÍA DE LA FIRMAEl rojo es el color elegido este año por MOËT & CHANDON para su edición limitada navideña. Que cada comida sea una celebración con el mantel individual de MANGO HOME.CORTESÍA DE LA FIRMAArtesanía mexicana de Michoacán en esta piña de barro vidriado de HUAKAL.CORTESÍA DE LA FIRMADe cachemir y con bordados a mano, la manta Avalon de HERMÈS.CORTESÍA DE LA FIRMAUna afición para empezar el nuevo año: SAVE THE DATE PROJECTS ofrece cursos de acuarela, presenciales en Madrid y también 'online'. Ya en enero hay dos talleres, uno de flores (el 24) y otro de acuarelas metalizadas (el 31). También tienen cajas para guardar los materiales del curso, como la de la imagen.Cortesía de la firmaEste tocadiscos de EnergySistem es perfecto para los amantes del vinilo que buscan un diseño elegante y funcionalidad moderna. La magia de escuchar vinilos nunca podrá ser comparada a escuchar música de un modo digital.ROCIO MARTIN DIAZPara muy cafeteros, el prensador de café térmico de YETI, disponible en WOW CONCEPT.CORTESÍA DE LA FIRMAUna pinza de pelo, peroliteraria y gatuna. De COUCOU SUZETTE, a la venta en RUGHARA.CORTESÍA DE LA FIRMACHICHINABO INC. le hizo a Rosalía el plato de 'La revuelta'. Y ha creado esta caja inspirada en Berghain.CORTESÍA DE LA FIRMAPEDRO FEDUCHI ha diseñado la lámpara Caracola para ILOEMA rescatando un diseño de la Real Fábrica de Tapices.CORTESÍA DE LA FIRMAZUBI y los encuadernadores artesanos de LA ERIZA han creado este álbum forrado en tela.CORTESÍA DE LA FIRMARelatos góticos y de suspense de 14 autoras en 'Hermanas raras', de IMPEDIMENTA.CORTESÍA DE LA FIRMAUn brindis floral, de Takashi Murakami y DOM PÉRIGNON.CORTESÍA DE LA FIRMAPara crear ambiente en casa, encendiendo velas o incienso, estas cerillas de 9,6 cm; en la caja vienen 75. A la venta en la papelería LIKELY. Cortesía de la firma