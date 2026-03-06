En la torre de Rick Owens

48 fotosPARIS FASHION WEEKEn la torre de Rick Owens“Es una oración de amor y esperanza, fuerza y protección”, dice el diseñador sobre su colección otoño-invierno 2026/27, en la que ha colaborado con el artista digital afincado en Berlín Bernardo MartinsS Moda06 mar 2026 - 16:56CETDesplegar Redes SocialesIr a los comentariosCompartir:WhatsappFacebookTwitterBlueskyLinkedinCopiar enlaceFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of OwenscorpFOTO: LAUNCHMETRICSCourtesy of Owenscorp