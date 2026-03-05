Americana con falda de volantes: Chloé da en el clavo creando tendencias

57 fotosPARIS FASHION WEEK Americana con falda de volantes: Chloé da en el clavo creando tendenciasChemena Kamali crea una colección plagada de vestidos, faldas y americanas que sin duda marcarán las tendencias que veremos más allá de la pasarelaS Moda05 mar 2026 - 14:58CETDesplegar Redes SocialesIr a los comentariosCompartir:WhatsappFacebookTwitterBlueskyLinkedinCopiar enlaceFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro LucioniFOTO: LAUNCHMETRICSAlessandro Lucioni