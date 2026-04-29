Así son los extrañísimos zapatos “solo talón” de Chanel: con ellos llegó el escándalo

“El zapato que enfureció a internet”, “El zapato más atrevido de la colección Crucero 2027 de Chanel casi no es un zapato”, “Las sandalias de Chanel dividen a internet”.... Estos son algunos de los titulares que aluden al que sin duda va a ser el zapato más polémico de la temporada. El universo de la moda estaba acostumbrado a que firmas como Balenciaga fueran las que generaran acaloradas debates, pero en su primera colección crucero para Chanel, Matthieu Blazy ha dado un giro a uno de los códigos tradicionales de la 'maison'. Frente a su característica puntera reforzada, ha apostado por unos casi invisibles.

CORTESÍA DE CHANEL