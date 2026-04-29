Así son los extrañísimos zapatos “solo talón” de Chanel: con ellos llegó el escándalo

9 fotosModa Así son los extrañísimos zapatos “solo talón” de Chanel: con ellos llegó el escándaloS Moda29 abr 2026 - 15:53CESTCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentarios“El zapato que enfureció a internet”, “El zapato más atrevido de la colección Crucero 2027 de Chanel casi no es un zapato”, “Las sandalias de Chanel dividen a internet”.... Estos son algunos de los titulares que aluden al que sin duda va a ser el zapato más polémico de la temporada. El universo de la moda estaba acostumbrado a que firmas como Balenciaga fueran las que generaran acaloradas debates, pero en su primera colección crucero para Chanel, Matthieu Blazy ha dado un giro a uno de los códigos tradicionales de la 'maison'. Frente a su característica puntera reforzada, ha apostado por unos casi invisibles. CORTESÍA DE CHANELEste insólito calzado ha sido presentado en Biarritz, un lugar que fue esencial para Gabrielle Chanel, que eligió tan idílico enclave para abrir su primera casa de costura en 1915. En el 'front row' hemos visto a figuras como Nicole Kidman, Michaela Coel, A$AP Rocky y Tilda Swinton. “Esta mañana, en la ciudad costera francesa de Biarritz, el director creativo mostró varias sandalias a medio terminar (en dorado, plateado y negro) por la pasarela de la colección Crucero de Chanel”, escribe la editora de moda Danya Issawi en 'The Cut'.Mathieu Bonnin (CORTESÍA DE CHANEL)Precisamente ese “a medio hacer” se repite en cantidad de comentarios, que se preguntan de qué puede servir una sandalia que únicamente cubre el talón. Un tema que vuelve a situar en la mesa el eterno debate que se desata cuando la gente defiende la tendencia no-shoes, esa que ya salió a la luz cuando en Succession, el multimillonario tech Lukas Matsson, al que da vida Alexander Skarsgård, se baja de su jet privado completamente descalzo. Pero, ¿quién puede enfrentarse a una conversación de trabajo sin zapatos? Definitivamente, quien ostenta privilegios. Por cierto: en la campaña primavera/verano 2015 de Chanel, Gisele Bundchen posaba descalza en las calles de París.CORTESÍA DE CHANELTodavía se desconoce cuál será el precio de este polémico calzado, pero sin duda alguna, Blazy ha logrado que los internautas y los medios especializados en moda debatan acerca de ellos. “¿Estoy viendo lo que creo estar viendo? ¿O se trata sencillamente de una tobillera sofisticada?”, se pregunta en sus redes sociales la creadora de contenido y editora especializada en moda Brown Fashion Gal.Marc Piasecki (Getty Images)No deja de ser curioso que Blazy, que con la colección invernal de Chanel hizo que la gente enloqueciera (para bien, por supuesto) por sus propuestas de calzado, apueste ahora por un zapato que se ata al tobillo y únicamente cubre el talón. Lo que es innegable es que estas sandalias capturan bien la dicotomía de los looks, pues encontramos a modelos que lucen un gorro de piscina con las clásicas chaquetas de tweed de la maison. ¿'Beachwear' o prendas 'working'?Stephane Cardinale - Corbis (Getty Images)La dualidad de los accesorios refuerzan el clásico concepto ‘de la playa al chiringuito’, pero desde un espectro mucho mucho más sofisticado. El look 34 del desfile es un buen ejemplo, pues se trata de un maxi vestido negro que podría ser de fiesta con tacones pero al aparecer con este calzado, funciona perfectamente para el universo playero. Aunque en realidad, la magia de la moda en el presente radica en que ya no hay prendas ni accesorios exclusivos para un único ámbito…Stephane Cardinale - Corbis (Getty Images)¿Conseguirán las sandalias de talón marcar tendencia o quedarán relegadas a una anécdota de pasarela? Y sobre todo, ¿las veremos sobre la alfombra roja o estará su uso limitado a la playa? La arriesgada apuesta ha empujado a muchos a preguntarse si este tipo de diseños no está destinado a generar únicamente viralidad y si la gente es capaz de comprar todo tipo de accesorios cuando estos son de una marca de renombre.Stephane Cardinale - Corbis (Getty Images)Queda claro que Matthieu Blazy está haciendo de los zapatos el complemento que genera debates, pasiones y tras el desfile de ayer, enfados. Porque como señalamos, cuando presnetó su colección de invierno, sus bailarinas con pelo de pony generaron colas por parte de quienes cayereon rendidas ante la propuesta, algo habitual en los drops de determinadas deportivas, pero no tan común en este tipo de calzado.Marc Piasecki (Getty Images)En definitiva, Blazy ha logrado rendir homenaje a Coco Chanel renovando al mismo tiempo los códigos y consiguiendo la viralidad que en la actualidad es esencial para que las marcas de moda consigan alcanzar la atención mediática y la relevancia que en tiempos de atención líquida, no es fácil alcanzar. Y si para eso hay que apostar por zapatos casi inexistentes, se apuesta por zapatos casi inexistentes. Stephane Cardinale - Corbis (Getty Images)