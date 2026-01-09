Sorpresa de Lily Allen y ‘lookazos’ de Gracie Abrams o Keri Russell en la fiesta Chanel del Chateau Marmont

20 fotosFamosos Sorpresa de Lily Allen y ‘lookazos’ de Gracie Abrams o Keri Russell en la fiesta Chanel del Chateau MarmontLa cantante británica fue la guinda de un pastel en el que se celebraba la colección de joyería Coco CrushS Moda09 ene 2026 - 05:30CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosEl miércoles por la noche Chanel organizó un encuentro en Chateau Marmont, en Los Ángeles, para celebrar el lanzamiento de la colección de joyería Coco Crush de la maison. El lugar de la celebración tiene un claro porqué: la última campaña de joyería de Chanel, protagonizada por los embajadores de la casa Wang Yibo y Leah Dou, fue capturada en el icónico hotel. Fueron muchos los rostros conocidos que acudieron a una cita tan especial a la que no faltaron algunas de las figuras que son ahora esenciales en el discurso de la actualidad de la cultura pop. Desde la cantante británica Lily Allen, que fue una de las que acaparó más miradas, hasta Gracie Abrams.Stefanie Keenan (WireImage)Keri Russell, protagonista de la serie de Netflix La Diplomática, estaba impecable al apostar por una chaqueta de tweed de la marca con jeans: un 'look' típico de parisina en plena California.Jon Kopaloff ([SOURCE CREDIT})La actriz ha sido históricamente amiga de la firma de la camelia. Ya el año pasado vimos a la actriz lucir un diseño blanco de la colección primavera/verano 2025 de la marca en los Critics' Choice Awards. Parece que Matthieu Blazy, a pesar de todos los cambios, encuentra que es el tipo de mujer que encarna perfectamente los valores de la casa. Gilbert Flores (Variety via Getty Images)Dakota Fanning es una de las grandes fans de Chane y anoche su look casual fue uno de los más aplaudidos.Gilbert Flores (Variety via Getty Images)De la mano de la estilista Samantha McMillen, la actriz se decantó por una magnética simplicidad al combinar una chaqueta burdeos de la marca con jeans y tacones bicolores de la firma. Gilbert Flores (Variety via Getty Images) Erin Ayanian Monroe se encargó de su maquillaje y el cabello fue obra de Jenda Alcorn. Gilbert Flores (Variety via Getty Images)La cantautora nominada al Grammy Gracie Abrams fue una de las estrellas de la noche, pues junto a Jennie Kim, es la nueva cara de Coco Crush. Jon Kopaloff ([SOURCE CREDIT})Su look de belleza también lo firmaba la casa francesa y, como siempre, optaba por resaltar sus características naturales mediante un maquillaje neutro. Gilbert Flores (Variety via Getty Images)La cantante exhibió estratégicamente su manicura y sus joyas. La colección de joyería Coco Crush está inspirada en el motivo matelassé, emblema de la Maison desde 1955.Stefanie Keenan (WireImage)Apostó por una chaqueta de la firma estratégicamente desabotonada en la parte inferior y unos pantalones de lana de la maison francesa. Stefanie Keenan (WireImage)Su apuesta permanente por el minimalismo chic es obra de su estilista desde hace años, Spencer Singer, quien también es responsable de algunos de los looks más memorables de Billie Eilish.Stefanie Keenan (WireImage)Lily Allen era uno de los rostros más esperados de la noche. Ya en 2009 fue imagen de la campaña de bolsos de la maison y es una de sus firmas de cabecera sobre la alfombra roja. Jon Kopaloff ([SOURCE CREDIT})Enfundada en un diseño de escote halter de la marca, la cantante volvió a demostrar que tiene una profunda relación con la firma.Gilbert Flores (Variety via Getty Images)Tras un final de 2025 en el que ha copado tanto la prensa musical como la rosa por el disco en el que aireaba los trapos sucios de su matrimonio fallido con David Harbour, todos los invitados estaban expectantes ante la posibilidad de que interpretase alguna canción.Stefanie Keenan (WireImage)Finalmente se cumplieron los mejores augurios y cantó Pussy Palace.Stefanie Keenan (WireImage)La actriz Tessa Thompson, protagonista de 'Hedda', es otra de las celebridades estadounidenses que tienen una relación muy especial con la firma. Durante la cena en el Chateau Marmont quedó patente su buena sintonía con Keri Russell.Stefanie Keenan (WireImage)La cantante Griff es otra de las grandes seguidoras de Chanel, cuyos desfiles sigue de cerca y cuyos accesorios forman parte de su día a día. Apostó por el double denim de la maison para el encuentro.Gilbert Flores (Variety via Getty Images)Otra de las invitadas que apostó por la sencillez elevada fue la cantante St. Vincent, que eligió otra de las prendas clave de la velada junto a las chaquetas de tweed: las jackets de cuero oversize de la maison.Stefanie Keenan (WireImage)Rebecca Patricia Armstrong es embajadora de la firma y en sus redes sociales mostró cómo ha aprovechado su paso por Los Ángeles para disfrutar de una parada estratégica en Erewhon, el aclamado supermercado preferido de las celebridades, donde se hizo con uno de los smoothies virales. La actriz, modelo y cantante tailandesa-británica fue otra de las que apostó por una estética casual para la noche. Stefanie Keenan (WireImage)Gabbriette Bechtel se decantó por uno de los looks más rebeldes de la velada. La modelo y cantante puso en marcha una de las fórmulas actuales de la moda: llevar su bolso de marca -en este caso, cómo no, de Chanel- abierto. Stefanie Keenan (WireImage)