Sorpresa de Lily Allen y ‘lookazos’ de Gracie Abrams o Keri Russell en la fiesta Chanel del Chateau Marmont

El miércoles por la noche Chanel organizó un encuentro en Chateau Marmont, en Los Ángeles, para celebrar el lanzamiento de la colección de joyería Coco Crush de la maison. El lugar de la celebración tiene un claro porqué: la última campaña de joyería de Chanel, protagonizada por los embajadores de la casa Wang Yibo y Leah Dou, fue capturada en el icónico hotel. Fueron muchos los rostros conocidos que acudieron a una cita tan especial a la que no faltaron algunas de las figuras que son ahora esenciales en el discurso de la actualidad de la cultura pop. Desde la cantante británica Lily Allen, que fue una de las que acaparó más miradas, hasta Gracie Abrams.

Stefanie Keenan (WireImage)