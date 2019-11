"¿Cuántas naciones hay aquí?", preguntó Albert Rivera a Pedro Sánchez sacando un mapa de España. "¿Cataluña es una nación?", le había preguntado antes Pablo Casado. El candidato del PP fue tan insistente que empezó a arrinconar a Sánchez porque Sánchez es como el amor, no hay contundencia en sus respuestas sino adversativas, el "sí, pero" con el que llegan a viejos los matrimonios es el "sí, pero" con el que Sánchez ha hecho carrera, a veces incluso diciendo solo "sí" y guardando el "pero" para otro momento. El presidente en funciones puso, pues, cara de "qué barbaridad, qué barbaridad" en lugar de echar el resto: "¿Sabes lo que es una nación, barbitas? Aravaca, Massachusetts". No fue el único recado de Casado: le preguntó si aceptaría los votos independentistas, y Sánchez, alarmado, se quedó tan callado que casi salta Rivera en la esquina, tirando al perro a un lado como quien abandona una moda por lo de siempre: "¡Lo escuchan, lo escuchan!".

España, en definitiva, es un país en el que su campaña electoral transcurre entre preguntas no de cómo se va a gobernar, sino de qué es lo que se va a gobernar. Eso explica la crisis catalana, explica la presencia de la ultraderecha en el debate y explicará la recesión. Que es lo que vino a decir Santiago Abascal a su manera: va a venir la crisis y nos va a pillar divididos por culpa de los separatistas, de los traidores, de la chusma y de todos aquellos que aún están votando a Vox. Fue antes de erigirse en manadólogo, o sea, experto en manadas, y de ponerse a hablar de economía como Mariano Ozores.

El factor Arroyomolinos

Rivera llevó al debate un adoquín de tal tamaño que, cuando lo sacó a las cámaras, aún estaba José Manuel Villegas dándole explicaciones en la puerta al vigilante de seguridad. Lo milagroso es que no se equivoque sacando cosas, en plan "¿cuántas naciones hay aquí, señor Sánchez?", mostrando una foto del futbolista Jordi Lardín, que la tiene fijo: tiene de todo para cualquier eventualidad.

No tembló ni media cuando sacó el ICB, Impuesto de Corrupción del Bipartito, después de perpetuar en Madrid, capital de los manguis, al partido responsable de esa corrupción. Acusó a alguien —no recuerdo a quién— de "chenófobo", que es el odio soterrado y palpable a Chenoa, muestra por otro lado de un país a la deriva. Su gestualidad es milagrosa, goza de pequeños músculos desconocidos que le permiten variar sus emociones al mismo ritmo que su ideología, pero es cuando descarrila cuando uno se imagina a Joaquin Phoenix tomando apuntes.

En los careos estuvo lo mejor. Fue muy brillante Casado cuando, ante la acusación de Rivera de la corrupción de Gürtel y Bárcenas, respondió con Arroyomolinos. Uno se imagina la conmoción en Arroyomolinos, las líneas saturadas. Y al senador Javier Maroto buscándolo en Google, verdaderamente interesado: "Mmmmh, Arroyomolinos".

También estuvieron bien los momentos iluminadores en los que nadie quería hablar y la moderadora Ana Blanco decía: "A ver, ¿nadie?". Dio la sensación de que a todo el mundo se le hizo largo el debate, eso cuando no sobró, y los que más lo necesitaban, Iglesias y Rivera, acabaron diluyéndose en sí mismos, buscando a estas horas el golpe de efecto que les devuelva la vida en las encuestas. Fue Iglesias —que raro es el debate que no gana o aparenta ganar, clavando estiletes tan finos que sus rivales fingían que no se enteraban— el que más se pareció al país entero cuando miró a un lado y a otro y levantó las cejas, medio flipado, como diciendo: “Madre mía”. Y Casado, para darle la razón, dijo que quería meterse en nuestra casa a la una de la mañana para mirarnos a los ojos. Por si era poco lunes.