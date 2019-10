Cada semana, Kiko Llaneras escribe sobre política con datos y una mirada analítica. Apúntate aquí para recibir la newsletter en tu correo.

Las encuestas siguen sin detenerse. El promedio de sondeos de EL PAÍS mantiene primero al PSOE (aunque desciende al 27% de votos), seguido de PP (21,6%), Unidas Podemos (12,3%), Vox (12,1%), Ciudadanos (9,3%) y Más País (4,1%). Los últimos estudios hicieron sus entrevistas el viernes pasado y pueden capturar los efectos de la sentencia del procés, de las manifestaciones y de los disturbios en Cataluña.

Hay varias tendencias en marcha, pero la más evidente la protagoniza Vox. El partido de Santiago Abascal ha acelerado su crecimiento tras estos últimos sucesos y crece tres puntos desde septiembre, pasando del 9% al 12%.

La otra dinámica clave es el retroceso del PSOE, que rondaba el 30% de votos a principios de septiembre y ahora apenas supera el 27%. Los socialistas están por debajo de sus cifras de abril por primera vez en seis meses.

Más País, la formación que lidera Íñigo Errejón, también ha perdido un punto en los sondeos, aunque es posible que no haya perdido votantes. Sus primeras encuestas le daban un 5% de votos, pero ahora sabemos que el partido no se presenta en toda España y los encuestadores estarán descontándoles votos donde no concurren. El resto de fuerzas están más paradas. El PP parece haber detenido su crecimiento y Ciudadanos su caída, al menos de momento, mientras que Podemos lleva plano cuatro semanas.

Estas tendencias las detectan casi todas las encuestadoras. Como puede verse en el gráfico anterior, diferentes empresas observan movimientos parecidos desde la convocatoria electoral.

La derecha recupera terreno

Los sondeos anteriores se traducen en un corrimiento hacía derecha del electorado. En abril la suma de izquierdas (PSOE, UP y Compromís) empató a votos con la derecha (PP, Ciudadanos, Vox). Después la izquierda estuvo siempre por delante y en junio llegó a superar a la derecha por cinco puntos.

Pero ahora la derecha ha recuperado terreno: la diferencia entre los dos bloques es de apenas seis décimas. La convocatoria electoral primero, y los sucesos en Cataluña después, parecen haber movilizado al electorado de derecha y centro-derecha. Está por ver si la exhumación de Franco tiene algún tipo de efecto, pero también puede ser que continúen las tendencias positivas para PP y Vox, o que el debate del próximo lunes sea decisivo. Lo primero lo veremos en los sondeos de esta semana, pero las consecuencias del debate no las conoceremos hasta la noche de la votación, porque la ley impide publicar sondeos justamente desde ese lunes.

Cada semana, Kiko Llaneras escribe sobre política con datos y una mirada analítica. Apúntate aquí para recibir la newsletter en tu correo.

Metodología. Usamos un promedio de encuestas por dos razones: para filtrar el ruido —los cambios por azar en los sondeos— y para ganar precisión. El promedio está ponderado para dar más peso a las encuestas recientes: una encuesta pierde la mitad de su peso en 10 días (siguiendo una ley exponencial). Además, aplican una zona de exclusión que ignora las encuestas con más de 20 días. El modelo también penaliza las encuestas cercanas de una misma encuestadora y los sondeos con muestras muy pequeñas. Las encuestas las hemos consultado en Wikipedia.