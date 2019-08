El incendio de Gran Canaria pierde fuerza y no entra en la reserva de Inagua

Frente del incendio cerca de Agaete, en Gran Canaria, la noche del lunes. BORJA SUÁREZ REUTERS | VÍDEO: ATLAS

Tras cuatro días de lucha incansable contra el fuego, Gran Canaria respira aliviada. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en declaraciones a la SER, ha informado de que los trabajos de extinción durante la noche de este lunes han dado sus frutos. El temido frente Sur, que amenazaba con llegar a la zona de Inagua y llegar hasta La Aldea, ha perdido virulencia. El cambio de las condiciones meteorológicas, con una sensible bajada de temperaturas y el cambio del viento, ha propiciado que las llamas no hayan rebasado el límite de Tamadaba y, por lo tanto, el incendio se mantiene en la misma zona que el pasado martes pero debilitado. El hecho de que el incendio no haya progresado hacia los pinares de Inagua puede ayudar además a los servicios de extinción a evitar que el fuego avance hacia la vertiente sur de la isla, donde ya se encontraban en preaviso de posible evacuación los caseríos más altos del municipio de Mogán, no así la zona turística de la costa, mucho más alejada de espacio afectado por esta emergencia.

A punto de amanecer,buenas noticias sobre el incendio de Gran Canaria. Me trasladan los técnicos, tras visitar en la noche las zonas , que el incendio remite, que no ha entrado en Inagua y pierde potencial. Los medios aéreos, listos para actuar. #IFGranCanaria #IFVallesco — Ángel Víctor Torres (@avtorresp) August 20, 2019

La pasada medianoche fueron evacuados de sus casas los vecinos de los barrios de Tasarte y Tasartico, en La Aldea de San Nicolás (oeste de Gran Canaria), en una decisión que se tomó por precaución, por los problemas que podían ocasionar las grandes cantidades de humo que el incendio estaba emitiendo hacia esa zona de la isla. No ha habido más evacuaciones, pero Tasarte y Tasartico elevan a 56 el número de poblaciones desalojadas desde que se declaró el fuego el sábado por la tarde, en un barranco de Valleseco.

La última cifra de evacuados, según el recuento de la noche de lunes, se eleva a más de 9.000. Un total de 706 personas han pernoctado en los distintos albergues de emergencia habilitados por los ayuntamientos, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno canario, con apoyo de la Cruz Roja y el Ejército de Tierra. Al respecto el presidente canario ha querido ser cauto, pero aseveró que si las condiciones actuales se mantienen, todos los vecinos desalojados podrán regresar a sus viviendas. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en una entrevista en el programa Hoy por hoy de la cadena SER se ha referido a la cifra, aún estimativa, de 2.144 edificaciones afectadas en diferente grado por el incendio. Entre las construcciones se engloban viviendas, pero también estanques o cuartos de apero, frecuentes en las zonas rurales de la isla.

Durante la noche, 470 personas han combatido el fuego en sus diferentes frentes. Con el amanecer, están ya recibiendo el relevo de nuevos efectivos, así como el apoyo de las 16 aeronaves que trabajan en este incendio (14 aviones, hidroaviones y helicópteros en tareas de extinción y dos en coordinación aérea). A lo largo del martes, ese despliegue sumará 21 aeronaves en total, porque se incorporarán dos grandes helicópteros Kamov y un avión de coordinación que ha movilizado el Estado y dos aviones de carga en tierra que aporta la Junta de Castilla-La Mancha.