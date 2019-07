La amenaza de nuevas elecciones va a multiplicar las encuestas y los partidos que negocian la investidura las leerán como hojas de té. Pero lo cierto es que, al menos de momento, los sondeos se han movido poco y no deberían inflar las expectativas de ninguna formación.

El PSOE se mantiene primero en el promedio de encuestas con un 31,5% de los votos, seguido de PP (19%), Ciudadanos (14%), Unidas Podemos (13,4%) y Vox (8%). Los socialistas subirían, pero seguirían necesitando un acuerdo con Podemos. Son datos con decenas de encuestas publicadas desde las elecciones del mes de abril.

¿Pero cómo va a influir la investidura fallida en los votantes? Esa es la principal incógnita ahora, y aunque no tendremos una respuesta firme hasta que lleguen más sondeos, los primeros indicios sugieren que el PSOE saldrá perjudicado.

Se han publicado dos encuestas desde la votación fallida (de Sociométrica y Electomania) que coinciden en observar una caída del PSOE. Si hace dos semanas los socialistas rondaban el 33% de votos en el promedio, estos dos estudios los colocan ahora entre el 29% y el 30%.

Antes, una encuesta de Metroscopia en julio había preguntado por una hipotética repetición de las elecciones. Lo que encontró es que el 31% de los encuestados decía que haría responsable al PSOE, mientras que un 20% culparía a Ciudadanos y un 17% a Podemos.

Este martes también se ha publicado el barómetro del CIS del mes de julio, que sorprendió colocando al PSOE por encima del 40% en intención directa de voto. Pero ese dato, además de ser anterior a la investidura, no es comparable al resto de sondeos. Como he explicado antes, las cifras del CIS son datos en bruto y no una estimación de voto. No ha sido sometido a ajustes de ningún tipo (como imputar indecisos o ponderar por recuerdo de voto) que sabemos que mejoran las predicciones.

Por último, es importante tomar todos estos sondeos con una dosis doble de cautela. Las elecciones son todavía solo una posibilidad y muchos electores no están pensando en ellas. Además, estamos en pleno verano y eso desactiva la conversación política. Si efectivamente hubiese que volver a las urnas, las encuestas podrían moverse rápidamente. No es lo que ha pasado hasta ahora. Lo que vemos es que pocos votantes han cambiado su voto y que el resultado más probable en unas elecciones repetidas sería un resultado también repetido.

