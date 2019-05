Políticos en discotecas y chiringuitos

Pedro Sánchez viajó a Cantabria y Asturias. Pablo Casado, a Bilbao. Albert Rivera participó en un desayuno informativo en Madrid. Pablo Iglesias no tuvo actos de campaña.

Adivinen quién dijo qué

1. “La izquierda quiere que los violadores reincidentes sigan por la calle campando a sus anchas”.

2. “No quiero ver a manteros dando pregones”.

3. “Aquí lo que da votos es hablar de Supervivientes”.

4. “No hay una unidad española sacrosanta ni hay una independencia sacrosanta”.

5. “Nos llaman machos de mierda y luego hablan de incitación al odio”.

Solución. 1. Rocío Monasterio. 2. Rivera. 3. Casado. 4. Aitor Esteban. 5. Santiago Abascal.

Oído en campaña

— “Tiene usted una visión oblicua de la verdad” (Ángel Gabilondo, a Ignacio Aguado).

—“Carmena es esa señora con la que se da besos en las discotecas por las noches” (Aguado, a Íñigo Errejón).

—“Usted tiene las manos blanditas porque no ha trabajado en su vida” (Monasterio, a Errejón).

—“Habría que poner encima de la mesa la ilegalización del PSOE por golpista, por atacar la legalidad durante la República”

—“El PNV siempre juega a ser la banca” (Casado).

—“Dice Ortúzar [Andoni, PNV] que me parezco a Harrison Ford. No sé de qué os reís” (Alfonso Alonso, PP).

—“Todos los que eran de Susana [Díaz] ahora son los más de Sánchez” (Casado).

— “Si nosotros somos la bisagra, el PP es la tuerca” (Rivera, a Rajoy).

—“Espero que el marqués de Galapagar venga en transporte público y que ustedes vayan a Bruselas y Estrasburgo en bicicleta porque el avión contamina mucho” (Monasterio).

- "Estoy de acuerdo con Monasterio en eliminar chiringuitos, incluido donde estaba su jefe, Santiago Abascal" (Aguado)

- "Para ser de colegio privado es maleducada" (Errejón, a Monasterio)

Piropos políticos

—“Cayetana es experta en enfrentarse a los malos” (Casado, sobre Álvarez de Toledo).

—“No tienes cara de jarrón, querido Javier” (Alonso, a Javier Zarzalejos).

Un indeciso

Parecidos razonables

1. Según Alfonso Alonso, entre el PNV y “Los Lannister”: “Son capaces de pactar con el que sea”.

2. A propósito de la polémica por el rechazo de Podemos a las donaciones de Amancio Ortega a la Sanidad pública, Andrea Levy dijo: “Podemos aceptó donaciones de Hugo Chávez, pero que Amancio Ortega done dinero para curar enfermos de cáncer no les gusta”. Y dijo Rivera: “A Podemos no le gustan las donaciones de Ortega para la lucha contra el cáncer, pero sí aceptan las donaciones del chavismo”. Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, apostilló: “Nosotros decimos ‘gracias, mande más”.

3. Sobre el paso de los diputados presos por el Congreso, dijo Casado: “Vamos a exigir cuantas medidas sean necesarias para que sean inmediatamente suspendidos”. Y dijo Rivera: “Vamos a pedir su suspensión automática”.

Primer día de colegio

Arranca la legislatura número 13.Más del 60% (220) de los diputados son a estrenar. 166 de los 350 escaños serán ocupados por mujeres. Aquí el más mayor y la más joven en la llamada "mesa de edad" que dirigirá la sesión constitutiva en el Congreso.

Promesas electorales

“Un gobierno amigo” (Sánchez); eliminar Telemadrid, aumentar las subvenciones a los toros, auditorías a “todos los chiringuitos”, incluidos Cáritas y Save the Children (Rocío Monasterio); mil empleados de limpieza más en Madrid (Pepu Hernández), pues yo 3.000 (Carmena); “ser el mejor antídoto contra los radicales y la mejor vacuna contra la crisis” (Casado), "verdades bonitas" (Mas Madrid).

