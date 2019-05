Siglas frente a espíritus libres

Pedro Sánchez paseó por Vallecas y dio un mitin en Zaragoza. Pablo Casado pisó la única comunidad donde según el CIS ganaría el PP (con la coalición Navarra Suma, junto a Cs y UPN), Navarra, y después visitó otra que peligra, La Rioja, donde el mismo sondeo da la victoria al PSOE por primera vez desde 1991. Albert Rivera se reunió con su grupo parlamentario. Pablo Iglesias acompañó a su candidata a la presidencia de Madrid, Isabel Serra.

Parecidos razonables

El PP ha colgado en su cuenta de Twitter un vídeo que recordaba otros dos, muy antiguos: el anuncio de un detergente y la parodia de ese anuncio que hizo poco después Martes y 13. En el vídeo del PP, una mujer llamada María entra en una tienda de ropa. La dependienta le dice: “Te tengo las chaquetas ya preparadas. Me pediste la azul, pero yo te elegí otros colores que están de moda” [por supuesto uno es verde-Vox y otro, naranja-Ciudadanos]. María no pica y coge la azul mientras ve, en un maniquí, otra chaqueta roja. “¡No cambio!”, dice muy sonriente, mirando a la cámara.

El mensaje del día

Pablo Casado: “Estamos a tope” y muy “unidos”. Alberto Núñez Feijóo puede dudar ahora si la foto de Colón con Santiago Abascal y Albert Rivera fue un error, pero bien que vino a la protesta. Por favor, esta vez, votad “al original” y no la copia. La culpa de los resultados del 28 de abril es de la fragmentación del voto y de los casos de corrupción de cuando aún no mandaba yo. "Según los análisis que hemos hecho, el votante ha desconfiado por cuestiones de hace mucho tiempo como la corrupción. El votante no nos dice que si la prisión permanente revisable y eso es de derechas", dijo en Antena 3. Puede haber "peores cosechas", pero "el PP tiene la mejor cepa".

Albert Rivera: Ser líder de la oposición no significa ser el segundo. “Es una actitud”, la mía.

Pedro Sánchez (en clave). ¿Habrá gobierno de coalición con Podemos? Respuesta (señalando un semáforo): "¿Has visto? Está en rojo ahora".

Pablo Iglesias: Habrá gobierno de coalición pero aún no se puede decir. Será un cortejo largo. Habrá “presiones” y obstáculos, pero al final triunfará el amor.

Oído en el mitin

“De la Constitución me gusta todo". Hasta el fuero.

Pablo Casado

“Yo no necesito ver qué hace otro para saber qué pienso yo. Otros sí”.

Ángel Gabilondo

Promesas electorales

UPN : Retratos del Rey más grandes y “luchar a muerte por recuperar la normalidad en Navarra".

: Retratos del Rey más grandes y “luchar a muerte por recuperar la normalidad en Navarra". Ciudadanos : Eliminar los aforamientos en Madrid “de una santa vez”.

: Eliminar los aforamientos en Madrid “de una santa vez”. PP : Vía libre para los circos con animales.

: Vía libre para los circos con animales. PSOE: Subir impuestos solo a los que más tienen.

Espíritus libres.

Xabier García Albiol, candidato del PP a la alcaldía de Badalona, lo ha vuelto a hacer. Ha difundido otro vídeo en el que recoge opiniones de vecinos que aseguran que le van a votar pese a ser del PP.

Podemos dice que apoya a Manuela Carmena —aunque presenta otra candidata—. Ella insiste: “Yo no he tenido vinculación con ningún partido”.

🔵 Cada día son muchísimos los vecinos, de todas las ideologías y sensibilidades, que se unen a mi proyecto para recuperar #Badalona. Y tú, ¿te sumas? #RecuperemosBadalona pic.twitter.com/FISyWW5WoT — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) May 12, 2019

La campaña en... Tías

Es un municipio canario de 20.100 habitantes. El lema del candidato del PP, Pancho Hernández, es "Centrados en Tías". El de la aspirante de Ciudadanos, Saray Rodríguez, "Vamos Tías".

El voto del miedo

Ignacio Aguado (Cs), a Gabilondo (PSOE): “Es un jarrón chino porque no se atreve a bajar al barro”. José Luis Martínez Almeida (PP), a Carmena y Errejón (Más Madrid): “Prefieren el barro a hacer propuestas”. En un vídeo también asustó a la alcaldesa: “Invito a Carmena a pasar una noche en la calle Topete. Al día siguiente hubiese colocado cámaras de seguridad”.