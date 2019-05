Diario de campaña (II): Cumbre de fichajes

Pedro Sánchez suspendió un acto en Canarias para firmar en el libro de condolencias por Rubalcaba. Casado fue a Murcia, donde el PP se juega uno de sus bastiones. Albert Rivera reunió a sus fichajes: José Ramón Bauzá (ex PP); Soraya Rodríguez (ex PSOE); Maite Pagaza y Cristiano Brown (ex UPyD). Y ya estamos metidos de lleno en la campaña: primera foto de candidato con vaca.

El candidato del PP al Parlament, Biel Company, junto al candidato al Consell, Llorenç Galmés, y la candidata al Parlamento Europeo, Rosa Estaràs, en la Feria de las Vacas de Campos. Europa Press

Adivinen quién dijo qué.

1. — "Un día de estos os vais de vacaciones y cuando volváis se la dan a amigos okupas”.

2.— “Rivera me copia”.

3.— “Señora Carmena, no somos sus nietos” .

4.— “Soy alérgica a la derecha”.

5.— “El Che Guevara tenía campos de concentración donde encerraban a homosexuales”.

6. — “España no es Milwaukee, flipados. A la gente le importan más las residencias de mayores que las pistolas”.

Solución: 1. Isabel Díaz Ayuso (PP); 2. Teodoro García Egea (PP); 3. Begoña Villacís (Ciudadanos); 4. Carmen Calvo (PSOE); Javier Ortega Smith (Vox); 6. Íñigo Errejón (Más Madrid).

Oído en el mitin. Tras el pasillo de besos, selfies y cachetes, se les oyó decir:

— “Oiga, disfruten lo votado”. (Pablo Casado). “El votante siempre tiene la razón”, pero...

— “Hay un truco que hemos aprendido estas elecciones, una regla que no falla: Hay que votar siempre al PP, así no te equivocas. ¿Al Ayuntamiento? Al PP. ¿A presidente de la comunidad de vecinos? Al que sea del PP. ¿A delegado de clase? Al del PP (García Egea, del PP).

— “¿Me ven mayor? Pues tengo 140 años” (Ángel Gabilondo, sobre la edad del PSOE).

— “Yo tampoco confiaría en los políticos” (Clara Serra, candidata a la Comunidad de Madrid de —cojan aire— Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid En Pie).

Parecidos razonables. Ración diaria de la batalla por ser “la sombra”, “el dique de contención”, “el parapeto”, el “vigilante”... de Sánchez.

— Casado: “Las autonomías y los Ayuntamientos somos el mejor contrapeso cuando gobierna la izquierda en España. Tenemos que mandar un mensaje a Sánchez: no tiene carta blanca. Pretende hacer un gobierno con ERC y Podemos, pero no lo dice”.

—Rivera: “Sánchez ya tiene hecho el Gobierno con Iglesias. Como no tenga un contrapeso en Ayuntamientos y Comunidades van a hacer lo que les dé la gana”.

Promesas electorales. Permiso para despertar a un concejal del PP por la noche si tienen un problema (Casado); “un salvavidas naranja” (Rivera); perseguir a “los puteros” (Collboni); agua “para todas las comunidades de España” (Casado) y “oxígeno para Madrid” (Villacís); “hacer historia” (todos).