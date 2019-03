El Teatro Barcelo, sobre el acto de Vox: “Lamentamos que el colectivo LGTBI se haya sentido dolido”

FOTO: La sala Barceló, minutos antes del mitin de Santiago Abascal. / VÍDEO: El mitin de Abascal. Manuel Viejo

72 horas después del acto de Vox con los jóvenes en el Teatro Barceló de Madrid, la sala ha emitido un breve comunicado a los medios de comunicación: "Bajo un acto de responsabilidad social, lamentamos que el colectivo LGTBI se haya sentido dolido. La relación que hemos tenido durante todo este tiempo refleja que compartimos los mismos principios: defender la diversidad y la individualidad de cada uno".

La polémica salto a las pocas horas. Este domingo, dos días después de este evento, estaba prevista como cada primer domingo de mes desde hace tres años, la Tanga Party, una de las fiestas LGTBI más populares de Madrid. Pero no llegó a celebrarse. La organización canceló el evento porque consideraba que los valores de la cita política del viernes chocaban de frente con la filosofía de la fiesta, "que celebra la diversidad".

"Para nosotros todo no vale, no todo es dinero", explicó a este periódico por teléfono David Marcos, director creativo y cofundador de Locamente, compañía especializada en eventos y marketing dirigido al público LGTBI: "No nos gustó la idea del mitin desde el principio, aunque entendemos que la sala es libre de acoger cualquier tipo de evento"

Ante esta decisión, el Teatro Barceló ha emitido una nota de prensa haciendo hincapié en que "comparten los mismos principios: defender la diversidad y la individualidad de cada uno [...] Defendemos el espíritu de convivencia, trasngresión y libertad". En la nota también añaden: "Durante estos años hemos sido la casa, y nos gustaría seguir siéndolo, de todos aquellos que promuevan la libertad, la diversidad y protejan los derechos sociales". Por su parte, la Tanga Party se trasladará el próximo 17 de marzo a La Riviera.