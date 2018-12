El último tuit de Laura Luelmo reivindicaba los derechos de la mujer

Laura Luelmo, la joven profesora hallada muerta este lunes cerca de El Campillo (Huelva), no se prodigaba mucho en Twitter. Pero su último mensaje, subido a la red social el pasado 8 de marzo, desvelaba su sensibilidad hacia la convocatoria del Día de la Mujer: había subido la imagen de una mujer, una variación del símbolo del sexo femenino, ataviada con un vestido de lunares. La parte inferior del símbolo se había convertido en la letra t del mensaje "[t]u oportunidad eres tú".

No fue el único mensaje feminista de la joven. Uno de sus retuits recogía un mensaje de advertencia. "Te enseñan a no ir sola por sitios oscuros en vez de enseñar a los monstruos a no serlo, ESE es el problema". En su perfil, la joven mostraba su fotografía y como encabezado de la cuenta la imagen de unas botas. En su biografía, destacaba que hacía trabajos de ilustración, de pintura y de diseño. De abril de 2006 era una publicación con fotografía que la mostraba dibujando caricaturas de personajes conocidos vestidos al estilo del Siglo de Oro, durante unas jornadas de puertas abiertas de la Biblioteca Nacional. Ese mismo año, pero en enero, Laura dejó escrito este mensaje: "Resurgiendo lentamente, uniendo burbuja a burbuja pretendo llegar a crear una agradable capa de espuma".

En 2013 publicaba una foto de Salamanca. "Me encantan los rayitos de sol que se cuelan en mi habitación por la mañana". Un año antes, hacía referencia a unas vacaciones en Ibiza.

El último mensaje de Laura Luelmo en Twitter ha sigo retuiteado casi 2.000 veces y cuenta con más de 3.000 me gusta. Entre las más de 250 respuestas se recogen numerosos mensajes de pésame y algunos reivindicativos de la causa feminista.