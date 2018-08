Podemos rechaza la idea del Gobierno de ampliar solo a los funcionarios el permiso de paternidad

La propuesta del Gobierno de igualar los permisos de paternidad y maternidad solo a los funcionarios no convence a Podemos y sus confluencias. Tanto el partido de Pablo Iglesias como sus aliados de En Marea y En Comú Podem comparten que no cumple con sus postulados al no tratarse de una medida de carácter "universal". La diferenciación entre trabajadores no es aceptable porque a juicio de Unidos Podemos rompe con el trato igualitario entre empleados por el hecho de trabajar en empresas públicas en detrimento de quienes lo hacen en el sector privado.

La medida del Ejecutivo de Pedro Sánchez contaría con un calendario que de forma progresiva implantaría los permisos de hasta cuatro meses en 2021. El Gobierno plantea que dispongan de ocho semanas en 2019, 11 en 2020 hasta alcanzar las 16 dentro de tres años, según adelantó El Confidencial. Fuentes de las negociaciones entre el Gobierno y su principal socio parlamentario con el apoyo a los planes presupuestarios de la Administración Central de trasfondo subrayan que en la reunión que este miércoles encabezaron en el Ministerio de Hacienda la ministra María Jesús Montero y Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, la propuesta de los permisos no salió en las conversaciones. Fuentes de Podemos recalcan que "distinguir" entre el sector público y el privado no les parece "sensato".

La iniciativa del Gobierno se asemeja a la que la Junta de Andalucía —donde Montero era la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas hasta su nombramiento como ministra— firmó el mes pasado un acuerdo con los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CSIF en el que, entre otras medidas, se equipararán los permisos de paternidad y maternidad que, de forma progresiva, llegará a las 20 semanas en 2020, diez más que en 2019.

Todos los partidos políticos con representación en el Congreso apoyaron el inicio de la tramitación de la ley de permisos parentales iguales e intransferibles para nacimientos, adopciones y acogidas de Unidos Podemos con 16 semanas para cada progenitor. En la actualidad las madres disponen de seis semanas de permiso obligatorias y los hombres de cinco. Aunque aparte hay otras 10 semanas para cualquiera de los dos en la práctica son las mujeres quienes les dan uso. Los padres que lo hace no llegan al 2%, según los últimos datos de la Seguridad Social.