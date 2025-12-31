Ir al contenido
Lo mejor de ‘Hoy en EL PAÍS’ | Envejecer, la última barrera que quieren derribar Putin y Silicon Valley

Multimillonarios, famosos, youtubers, científicos y pseudocientíficos tienen una búsqueda obsesiva: encontrar la forma de no morir, o al menos, de retrasar ese destino al máximo

Belén Remacha
Belén Remacha
Madrid -
Este episodio forma parte de una selección para los días de Navidad de EL PAÍS Audio, se emitió el pasado 29 de octubre.

Un micrófono abierto dejó oír hace unas semanas al presidente chino, Xi Jinping, y al ruso, Vladimir Putin, fantaseando con vivir hasta los 150 años. Pero no son los únicos. Un montón de millonarios, en las redes sociales, y desde Madrid (donde se acaban de celebrar las jornadas Transvision 2025), hasta Silicon Valley, quieren romper con ese decreto universal que dice que la muerte, al final, a todos iguala, a los ricos y a los pobres.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

Sobre la firma

Belén Remacha
Belén Remacha
Trabaja en EL PAÍS Audio. Antes lo hizo durante seis años en elDiario.es, donde entre otras cosas cubrió la pandemia de Covid-19, y en la plataforma Sonora. De Zaragoza, es graduada en periodismo por la Universidad de Zaragoza.
