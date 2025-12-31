Lo mejor de ‘Hoy en EL PAÍS’ | Envejecer, la última barrera que quieren derribar Putin y Silicon Valley

Multimillonarios, famosos, youtubers, científicos y pseudocientíficos tienen una búsqueda obsesiva: encontrar la forma de no morir, o al menos, de retrasar ese destino al máximo

Este episodio forma parte de una selección para los días de Navidad de EL PAÍS Audio, se emitió el pasado 29 de octubre.

El 'transhumanista' José Luis Cordeiro, en un acto en Madrid en 2022. Europa Press News (Europa Press via Getty Images)

Un micrófono abierto dejó oír hace unas semanas al presidente chino, Xi Jinping, y al ruso, Vladimir Putin, fantaseando con vivir hasta los 150 años. Pero no son los únicos. Un montón de millonarios, en las redes sociales, y desde Madrid (donde se acaban de celebrar las jornadas Transvision 2025), hasta Silicon Valley, quieren romper con ese decreto universal que dice que la muerte, al final, a todos iguala, a los ricos y a los pobres.

