La vida en los edificios “secuestrados” de Johannesburgo: las consecuencias de la crisis habitacional que asfixia la ciudad

Investigaciones oficiales indican que la ocupación no responde únicamente a redes criminales: solo el 5,7% de estos edificios presenta denuncias de cobro de alquiler por terceros, de acuerdo con la Comisión de Investigación de Khampepe. El reporte de la Comisión sostiene que el fenómeno de los 'hijacked buildings' tiene más que ver con la pobreza y la falta de soluciones de vivienda que con redes criminales que buscan lucrarse con el cobro de alquileres. Las autoridades han reconocido que, por trámites burocráticos y por la falta de plazas de alojamientos temporales, no es posible recuperar ni desalojar los edificios con la celeridad que quisieran. En la fotografía, se ve cómo agentes verifican los documentos de una madre en su apartamento en Zambesi.

CAMILLA RICHETTI