9 fotos
La vida en los edificios “secuestrados” de Johannesburgo: las consecuencias de la crisis habitacional que asfixia la ciudad
La ocupación ilegal de edificios residenciales en Johannesburgo, Sudáfrica, es un fenómeno estructural ligado a la falta de vivienda, la desigualdad urbana y la ausencia de seguridad. En el Distrito Central de Negocios (CBD) de Johannesburgo, los edificios “secuestrados” forman parte del paisaje urbano. Bloques residenciales que en otro tiempo alojaron a la clase trabajadora están hoy controlados por redes informales y criminales, sin contratos, sin mantenimiento y sin garantías de seguridad
Camilla Richetti