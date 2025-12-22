Ir al contenido
Opinión
Viñeta
Las ilustraciones y dibujos (sean de humor o no) se consideran elementos de opinión y, por tanto, responden al criterio de sus autores

Riki Blanco: los músculos de la felicidad

Viñeta del 22 de diciembre de 2025

Riki Blanco
Riki Blanco
Sobre la firma

Riki Blanco
Riki Blanco
Riki Blanco nació en Barcelona en 1978 y actualmente reside en Madrid. Su nombre figura en centenares de publicaciones y medios de prensa tanto nacionales como internacionales. En los últimos años ha combinado su actividad como ilustrador y viñetista con el relato, el teatro experimental, la poesía visual, la composición musical, y la carpintería.
