Las ilustraciones y dibujos (sean de humor o no) se consideran elementos de opinión y, por tanto, responden al criterio de sus autores
Flavita Banana: María Conformidad
Viñeta del 21 de diciembre de 2025
Flavia Álvarez-Pedrosa es viñetista de Opinión desde 2021. Colaboró antes en SModa y el suplemento Ideas. Única mujer ganadora del Premio Mingote, autora de cinco libros y barcelonesa por convicción.
