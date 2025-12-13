Viñeta
Las ilustraciones y dibujos (sean de humor o no) se consideran elementos de opinión y, por tanto, responden al criterio de sus autores
Flavita Banana: el aliado
Viñeta del 13 de diciembre de 2025
Sobre la firma
Flavia Álvarez-Pedrosa es viñetista de Opinión desde 2021. Colaboró antes en SModa y el suplemento Ideas. Única mujer ganadora del Premio Mingote, autora de cinco libros y barcelonesa por convicción.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos
Suscríbete en El País para participarYa tengo una suscripción
Más información
El mejor libro del año está en Ferraz
Berna González Harbour | Los jueces ayudan a Leire Díez a escribir su gran obra, un thriller en el que los malos parecían buenos