Estos dulces mexicanos son ideales para saciar un pequeño capricho

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Se acerca el Día del niño y es el mejor pretexto para hablar de dulces. Y es mejor si hablamos de dulces mexicanos. De las palanquetas, los turrones, los rollos de frutas, las cocadas a los mazapanes. Muchos de los dulces son herencia colonial, esa época en que se mezclaron ingredientes y técnicas locales y extranjeras. Algunas preparaciones utilizan alimentos endémicos como las alegrías hechas con amaranto; o las palanquetas hechas de cacahuate, con miel o azúcar, un producto que no existía en América. Y fue en el Porfiriato cuando se pusieron de moda las dulcerías. En cualquier tianguis, mercado de barrio o incluso en muchas calles es posible encontrar carritos con golosinas, porque los dulces también son una parte importante de nuestras tradiciones gastronómicas.