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Opinión
Guía gastronómica de México
Columna

¿Buscas buenas charcuterías y queserías? Estos seis lugares son una visita obligada

Un buen embutido y un buen queso puede mejorar cualquier día en Ciudad de México

Seis lugares de charcuterías y queserías
Tabla de charcutería y quesos en Fiambre.Foto: Carlo Echegoyen | Vídeo: EPV
Ana Paula Tovar
Ana Paula Tovar
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A veces un poco de buen jamón y queso es suficiente para ser feliz. La charcutería es una técnica antigua para conservar mejor la carne y viene de una palabra francesa relacionada principalmente al cerdo, pero hoy abarca productos derivados de varios animales, siempre y cuando hayan sido procesado por medio de un curado, ahumado, deshidratado o una cocción (como en el caso de los patés).

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