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Opinión
Guía gastronómica
Opinión

Estos son los puestos callejeros de Ciudad de México en los que vale la pena hacer fila

En las calles de la capital mexicana se come bien y este es un tour que te proponemos

03:31
Comida callejera en CDMX
Videoanálisis gastro de Ana Paula Tovar.Foto: Carlo Echegoyen | Vídeo: EPV
Ana Paula Tovar
Ana Paula Tovar
México -
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Hay muchos puestos callejeros que son instituciones, pero esta vez se trata de descubrir lugares nuevos y la mayoría están en la Roma Norte, un epicentro gastronómico ideal para probar suerte. La Guía gastronómica te da unos buenos consejos.

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