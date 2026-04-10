Estos son los puestos callejeros de Ciudad de México en los que vale la pena hacer fila
En las calles de la capital mexicana se come bien y este es un tour que te proponemos
Hay muchos puestos callejeros que son instituciones, pero esta vez se trata de descubrir lugares nuevos y la mayoría están en la Roma Norte, un epicentro gastronómico ideal para probar suerte. La Guía gastronómica te da unos buenos consejos.
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