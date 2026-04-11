Velasco sigue su gira de presentación con el embajador de Estados Unidos en México

El nuevo secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Roberto Velasco, se ha reunido con el embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, como parte de su gira de presentación en el cargo. Consciente de la importancia de la relación bilateral con su vecino norteño, Velasco ya habló esta semana por teléfono con el titular del Departamento de Estado, Marco Rubio. En un comunicado que divulgó más tarde Relaciones Exteriores, la dependencia señalaba que ambos habían “reconocido los avances realizados en materia de seguridad, con respeto a los principios que ambos países han acordado”.

Tanto Johnson como la cancillería han reseñado el encuentro del embajador con el canciller. “Me reuní con el secretario Velasco para discutir las prioridades compartidas de nuestros países y la importancia de seguir trabajando juntos para fortalecer nuestra histórica cooperación y asegurar que siga produciendo resultados para ambas naciones. También lo felicité y le deseé todo el éxito en su mandato”, ha dicho el embajador, en un mensaje repartido en sus cuentas de redes sociales. Johnson acaba de cumplir un año al frente de la legación diplomática estadounidense en México.

La cancillería ha destacado igualmente el encuentro. “Velasco recibió al embajador Ronald Johnson para conversar de los distintos temas de la agenda compartida. En este marco, [ambos] reiteraron el compromiso mutuo por seguir fortaleciendo la cooperación y colaboración sustentados en los principios que guían la relación bilateral para traer bienestar y prosperidad en ambos lados de la frontera”. Velasco sustituye a Juan Ramón de la Fuente en la dependencia, que este último dejó por motivos de salud.

El nuevo encargado de la diplomacia mexicana enfrenta un panorama complicado. Las presiones del Gobierno de Donald Trump al de Claudia Sheinbaum han sido constantes desde la vuelta del republicano a la Casa Blanca. Si en su primer mandato, Trump presionó al país vecino para que detuviera los flujos migratorios que venían del sur, en este, que inició en enero del año pasado, lo hace con la seguridad y el combate al crimen organizado. Velasco aparece así como una figura de contención, didáctica, encargado de explicar los logros del aparato de seguridad mexicano a sus pares al otro lado de la frontera.

Por otro lado, ambos países y Canadá deberán renegociar los términos del tratado comercial que une a las tres naciones (TMEC), a exigencias de Trump. En esa renegociación, Velasco jugará un papel fundamental, igual que su antiguo mentor y excanciller, Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía.