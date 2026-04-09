El canciller Velasco mantiene su primera llamada con Marco Rubio sobre seguridad y migración

Roberto Velasco y Marco Rubio han mantenido este jueves su primera llamada telefónica, tras el nombramiento del primero al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. A sus 38 años, Velasco, cercano al también excanciller Marcelo Ebrard, fue confirmado al frente de la dependencia hace unos días, en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, que dejó el cargo por motivos de salud. Ambos “han reconocido los avances realizados en materia de seguridad, con respeto a los principios que ambos países han acordado”, ha señalado la dependencia en un comunicado divulgado en sus cuentas de redes sociales.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, que dirige Rubio, ha divulgado igualmente un comunicado, reseñando la llamada, firmado por uno de sus colaboradores, Tommy Pigott. “El secretario Rubio ha llamado a Velasco para felicitarlo por su nombramiento y para alentar la colaboración estrecha entre ambos países en temas clave”, ha dicho Pigott. Según el funcionario, Rubio y Velasco también han tratado los “esfuerzos” de ambos países para detener la “migración masiva ilegal”, tema que Exteriores ha mencionado, en su comunicado, como “la importancia de atender los retos en movilidad humana”.

Exteriores ha añadido que Velasco y Rubio “dialogaron sobre temas prioritarios de la agenda entre México y Estados Unidos y de cómo profundizar los trabajos conjuntos en beneficio de nuestros pueblos y de la región”.

Velasco inicia así su andadura al frente de la cancillería, bajo la mirada de la presidenta Claudia Sheinbaum, en un momento delicado. El canciller deberá liderar la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (TMEC), marcada por la compleja relación con el Gobierno de Donald Trump. El crimen organizado, el tráfico de drogas y la seguridad fronteriza completan el panorama de la relación bilateral. Además, Velasco manejará las relaciones con los países de la región, tensas en algunos casos, como Perú y Ecuador, además de otras naciones cercanas, caso de España.