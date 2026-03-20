Sheinbaum anuncia que su Gobierno enviará un nuevo barco a Cuba con ayuda humanitaria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reforzado este viernes en rueda de prensa su discurso de apoyo a Cuba, sumida en su peor crisis humanitaria en décadas por el bloqueo de Donald Trump. “Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba y buscando la manera de que, sin afectar a México, podamos darles combustible a las y los cubanos“, ha subrayado la mandataria ante los periodistas en Cancún, Quintana Roo. Sheinbaum también ha recordado que este viernes saldrá desde Progreso, Yucatán, un nuevo barco con ayuda humanitaria para la isla organizado por asociaciones civiles, en paralelo a un barco de la Secretaría de la Marina de México que zarpará desde Veracruz con destino a La Habana.

La presidenta ha vuelto a reforzar su compromiso de solidaridad de Estado con Cuba tras el aniversario en México de la expropiación petrolera de México en el Gobierno de Lázaro Cárdenas. Durante las celebraciones, se hizo viral un discurso del expresidente en los años sesenta en el que recuerda que la solidaridad con la isla —ya entonces golpeada por las restricciones del Gobierno estadounidense— es la solidaridad con América Latina. “Es un discurso muy emotivo y además de enorme simbolismo, y es la solidaridad que nosotros estamos empeñados en dar al pueblo de Cuba”, ha indicado Sheinbaum, quien desde el inicio del endurecimiento del bloqueo en enero no ha cesado de insistir en apoyar a paliar la crisis humanitaria y buscar la vía de reanudar los envíos de petróleo mexicano, bajo la amenaza de aranceles de su vecino del norte. “Cuba ha vivido un bloqueo económico por años que ha evitado que el pueblo cubano pueda desarrollarse libremente en términos económicos“, ha añadido.

Activistas cargan una embarcación que transporta bienes esenciales a Cuba,en Progreso, Yucatán, el 19 de marzo. Lorenzo Hernandez (REUTERS)

Durante febrero y marzo, el Gobierno de México ha mandado ya tres buques con ayuda humanitaria a La Habana, cargando principalmente arroz, leche en polvo e insumos de primera necesidad. Sin embargo, el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha insistido en que lo que más necesita ahora mismo es petróleo y prueba de ello es que el pasado lunes la isla entera se quedó sin luz por el colapso del 100% de su sistema eléctrico. “En este momento, Estados Unidos ha hecho un aislamiento relacionado con la llegada de combustibles a la isla de Cuba. Entonces, nosotros hemos impulsado la ayuda humanitaria. De hecho, hoy sale otro barco de ayuda humanitaria a la isla de Cuba por parte del gobierno de México”, ha asegurado Sheinbaum. Mientras tanto, su equipo busca una vía diplomática para poder retomar los contratos de venta de petróleo a la isla que tenía Pemex hasta mediados de febrero sin que afecte a su relación con Estados Unidos, con el que está sumido en las negociaciones para renovar el tratado de libre comercio.

Mientras se encuentra la forma de desbloquear el envío de petróleo, Sheinbaum ha prometido que un nuevo barco de la Secretaría de Marina zarpará desde Veracruz con más ayuda humanitaria. En paralelo, una flotilla internacional liderada por organizaciones civiles partirá desde Progreso e Islas Mujeres con insumos y víveres para los cubanos, que la esperan con ansias ante el desabasto. Los veleros del Convoy Nuestra América llevarán toneladas de alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares para apoyar la golpeada infraestructura energética, mientras Washington no da tregua en su presión de hierro sobre los habitantes de la isla.