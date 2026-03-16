Sheinbaum respalda el llamado “solidario” de López Obrador y otras grandes figuras a dar apoyo económico a Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó este lunes el llamado que hizo el fin de semana su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, para enviar ayuda humanitaria a Cuba. En su conferencia matutina, la mandataria explicó que se ha abierto una cuenta bancaria para recibir donaciones. Esta iniciativa fue anunciada en un desplegado en la prensa mexicana, respaldado por el expresidente y firmado por cientos de grandes figuras públicas. Sheinbaum justificó esa propuesta solidaria porque el pueblo de la isla “está sufriendo” las consecuencias del asedio petrolero de Washington y de las sanciones que pesan sobre ella desde hace décadas. La propia mandataria aseguró que ella haría un aporte económico personal, sin dar detalles del monto.

Por otro lado, Sheinbaum también salió al paso de las críticas de la oposición por el apoyo de México a La Habana y el posicionamiento del expresidente. “Ayer decían unas barbaridades... Fíjense que la derecha se caracteriza por algo: son mezquinos (...) Este es un asunto de fraternidad. México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre”, afirmó.

En ese mismo tono, la presidenta sostuvo que las carencias en el país caribeño “no tienen que ver” con los propios cubanos sino por el “aislamiento” al que se le ha sometido a través del bloqueo económico, implementado desde los años sesenta. El Gobierno cubano ha achacado que buena parte de sus problemas económicos derivan de las sanciones estadounidenses pero ha reconocido que también han existido errores en la política económica.

Entre los firmantes del desplegado al que se refirió la presidenta destacan nombres como el de la escritora Elena Poniatowska, la autora colombiana Laura Restrepo o la directora del periódico izquierdista La Jornada, Carmen Lira Saade. En su mensaje del fin de semana en redes sociales, López Obrador afirmó que rompió su silencio —el exmandatario se apartó de la vida pública después de terminar su sexenio, en 2024— porque le hiere “que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”.

La relación con Cuba

La relación entre López Obrador y el Gobierno cubano ha sido objeto de crítica no solo desde la oposición en México sino también desde distintas ONG y algunos sectores de la disidencia. En 2023, el entonces presidente otorgó al mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, la orden del Águila Azteca, en grado de collar, la máxima distinción para un jefe de Estado extranjero. López Obrador también visitó la isla en 2022. Desde entonces, el envío de médicos insulares a México —una de las principales fuentes de divisas para La Habana— y el suministro de petróleo a Cuba comenzó a despegar.

El país caribeño se encuentra sumido en una crisis total, exacerbada en las últimas semanas por la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a quienes manden petróleo a Cuba. Dos terceras partes de las necesidades energéticas de La Habana dependen de las importaciones de carburantes desde el exterior. La captura de Nicolás Maduro en Venezuela y la amenaza arancelaria, que orilló a México a detener en seco sus exportaciones de petróleo, han dejado a la deriva a la isla, que ya acumulaba una caída del 15% de su PIB desde la pandemia y un éxodo migratorio sin precedentes.

El último petrolero que llegó a la isla en enero, el buque Ocean Mariner, con unos 86.000 barriles de combustible, zarpó desde el complejo Pajaritos de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). A pesar del mensaje de solidaridad de este lunes, Sheinbaum hizo el matiz de que las ayudas a La Habana se seguirán acumulando, pero “sin poner en riesgo a México”.

Díaz-Canel reconoció la semana pasada que el Ejecutivo insular mantiene un diálogo con Estados Unidos que se encuentra en “fases iniciales”. La confirmación no cayó como una sospresa. Desde hace semanas, tanto el mandatario estadounidense, Donald Trump, como la prensa norteamericana han informado de que ambos países se encuentran negociando una salida para la isla tras las fuertes sanciones que le impuso Washington.

La extrema situación en Cuba ha desembocado en pequeñas protestas —las últimas movilizaciones antigubernamentalaes masivas, en julio de 2021, terminaron con más de 1.000 presos y penas de prisión de hasta 30 años— con cacerolazos y sentadas universitarias. El fin de semana, un grupo de manifestantes prendió una hoguera frente al Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal en el país) en Morón, en la provincia central de Ciego de Ávila. Las autoridades han confirmado que al menos cinco cubanos han sido detenidos.