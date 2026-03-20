La oposición comienza a moldear las elecciones de 2027 destapando candidatos

Las reglas electorales son permeables y se mueven al antojo de los partidos políticos mexicanos. No ha comenzado oficialmente el proceso electoral de 2027 ―cuando habrá votaciones federales y locales para renovar el Congreso y varias gubernaturas, cámaras estatales y ayuntamientos―, pero las formaciones comienzan a adelantar pasos en sus estructuras de movilización e incluso han destapado a posibles candidatos a gobernador. De esta manera, la oposición, muy disminuida, intenta capitalizar el desgaste del oficialismo y recuperar terreno frente al electorado.

El PRI, MC y PVEM destaparon esta semana a sus prospectos de candidatos y a los dirigentes que supervisarán las estructuras electorales. Se espera que el PAN haga un anuncio este sábado en el que adelante su mecanismo de selección interna. El dirigente priista, Alejandro Moreno, Alito, ha incluso emulado la terminología morenista, al llamar a sus aspirantes Defensores de México. La encargada de la coordinación de estos abanderados será Rosario Robles, la polémica exsecretaria de Desarrollo Social de Enrique Peña Nieto y el rostro más visible de la Estafa Maestra, uno de los mayores casos de corrupción del PRI en aquella época. De entre todos los destapados, el candidato más relevante es Adrián de la Garza, actual alcalde de Monterrey y aspirante a la gubernatura de Nuevo León, un Estado con mucho peso económico y político en México.

El destape del PRI en Nuevo León abre la incógnita de si se mantendrá su alianza con el PAN (de hecho, De la Garza se hizo con la capital del Estado gracias a esa unión electoral). El PAN ha sopesado los negativos que arrastra el PRI, el partido más longevo de México, percibido como el más corrupto, y ha valorado ir en solitario a los comicios. Movimiento Ciudadano (MC) es la formación que gobierna el Estado fronterizo y, desde las elecciones pasadas, decidió no aliarse ni al oficialismo ni al bloque opositor que formaban el PRI, PAN y PRD. MC, de signo más socialdemócrata, ha descalificado a ambos bandos por pertenecer a la “vieja política” y se ha presentado como una tercera vía. Habrá, sin embargo, más de tres opciones, con el nacimiento de Somos México, un nuevo partido que surgió del movimiento opositor de la Marea Rosa y de los ciudadanos desencantados de las formaciones clásicas.

MC ha perfilado a la gubernatura de Nuevo León a Mariana Rodríguez, influencer y esposa del gobernador, Samuel García, y al senador Luis Donaldo Colosio. El anuncio, hecho esta semana, forma parte del lanzamiento de un “consejo consultivo” que tiene la finalidad de integrar la plataforma política de la formación. El consejo será presidido por Salomón Chertorivski, que ya fue abanderado de MC a la jefatura de Gobierno de Ciudad de México. Entre sus miembros hay aspirantes a cargos de elección, así como académicos y empresarios. Destacan Aurelio Nuño, que fue secretario de Educación de Peña Nieto, y Leticia Bonifaz, excolaboradora de Marcelo Ebrard en su paso como mandatario de la capital mexicana.

El Partido Verde (PVEM) ha tomado también la inciativa y ha mostrado algunas de sus cartas fuertes para los Estados, entre ellos, Carlos Puente ―miembro de la dirigencia de la formación― a Zacatecas; el senador Waldo Fernández a Nuevo León; el diputado Manuel Cota ―hijo del subsecretario federal de Agricultura, Leonel Cota― en Baja California Sur, y la senadora Ruth González en San Luis Potosí. El caso de esta última es espinoso dentro del bloque oficialista. González es esposa del actual gobernador potosino, Ricardo Gallardo, y busca sucederle en el cargo. Tanto Sheinbaum como Morena han impulsado normas para atajar lo que han denominado nepotismo electoral. Para sortear el impedimento, el PVEM ha abierto la puerta a no ir en alianza con Morena en San Luis Potosí, el único Estado que controla en solitario.

Morena ha movido de algún modo el calendario electoral y ha arrastrado al resto de los partidos, incluidos sus aliados. El partido oficialista ha establecido que en junio iniciará su proceso interno para definir sus candidatos a gobernador. Han añadido presión sobre la oposición, pues el morenismo busca que la votación de 2027 coincida con el revocatorio de mandato de la presidenta, Claudia Sheinbaum, según se desprende de la iniciativa de reforma electoral impulsada por el Ejecutivo. El plan es que el nombre y la imagen de la mandataria estén presentes en el votante a lo largo de todo el proceso. Esta es, precisamente, la inquietud de la oposición, que teme que los comicios estén cargados a favor del oficialismo.

La del próximo año es una elección crucial para el oficialismo. Uno de sus mayores retos, aun antes del arranque formal del proceso, es cerrar filas y mantener la unidad interna y con sus aliados. El asunto del nepotismo ha expuesto las fisuras con el influyente clan Monreal, que apuesta a continuar su reinado en Zacatecas, contra la directriz morenista. Las elecciones locales de 2025 en Durango y Veracruz, donde la alianza Morena-PVEM-PT se rompió y cada partido postuló a sus candidatos, representaron un primer descalabro para el oficialismo, el laboratorio para el futuro.