Pescadores afectados por el derrame de petróleo en el golfo bloquean una carretera al norte de Veracruz

Las afectaciones por el derrame de petróleo en el Golfo de México continúan. A casi dos semanas de que Petróleos Mexicanos (Pemex) finalmente aceptara su responsabilidad por la fuga de combustible, tras casi dos meses de negativas, algunos de los pobladores perjudicados han bloqueado este miércoles la autopista Tuxpan-Tampico para exigir a las autoridades su apoyo ante la grave crisis económica que enfrentan. Los pescadores de la laguna de Tamiahua, al norte de Veracruz, aseguran que la contaminación de las aguas en las que trabajan ha provocado una baja en la pesca, lo que supone un gran golpe a su sustento.

Desde la carretera cortada, uno de los manifestantes ha declarado ante los medios que el derrame fue “inmenso” y no solo “gotitas“, como Rocío Nahle, la gobernadora del Estado, aseguró en algún momento. ”Simplemente estamos pidiendo que se nos tome en cuenta en los apoyos que está realizando el Gobierno. Ahora sí que un llamado de atención para la gobernadora, la presidenta y la paraestatal Pemex por esta contingencia", lanzó.

Las protestas de este miércoles contrastan con los dichos de las autoridades. Antes, en diversas ocasiones, la presidenta mexicana había asegurado que se otorgaron ayudas de 15.000 pesos a los pobladores de las zonas manchadas por el crudo a través de Bienpesca. Desde el grupo interdisciplinario, creado por la mandataria para estudiar las causas del derrame e integrado por distintas autoridades federales, también se ha insistido en que se han llevado a cabo múltiples limpiezas en los lugares en los que se ha reportado la llegada de hidrocarburo.

En el último comunicado de Pemex sobre el tema, del 16 de abril, la paraestatal resalta que destinarán “30 millones de pesos para el respaldo de cooperativas pesqueras en Veracruz”. La nota también sostiene que Luz Elena González, secretaria de Energía, “ha mantenido atención directa a las comunidades y al sector pesquero”. Otra de las participantes de la protesta ha declarado ante la prensa que las afectaciones al sector pesquero se vivieron, sobre todo, en las vacaciones de Semana Santa. “Fueron muy bajas las ventas por lo mismo de que el turista no quiso arriesgarse a comerse marisco contaminado”, expuso.

Nahle, que en el periodo vacacional se volcó en la promoción del turismo en el Estado, acusó entonces un “nado sincronizado mediático” contra su entidad por la cobertura de los rastros de combustible en el golfo. Al cierre de la primera semana de vacaciones, la Secretaría de Turismo reportó una ocupación hotelera del 80,58% en Veracruz y resaltó que los servicios turísticos operaban “con normalidad”. Días antes, entre el 24 y 25 de marzo, los pobladores de Miramar, Tamaulipas (a unos 70 kilómetros al norte de la laguna de Tamiahua), ya habían reportado la llegada de hidrocarburo a sus costas.

La Red Corredor Arrecifal, un colectivo de organizaciones y poblaciones afectadas que ha seguido el rastro del chapopote, lanzó este lunes un comunicado para exigir “cambios estructurales, atención integral y regeneración de ecosistemas y comunidades” tras el derrame de petróleo en el Golfo de México. En la nota, la organización acusa que aún hay muchas playas sin limpiar en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas y que la caída en la pesca y la venta de mariscos ha supuesto importantes pérdidas económicas para los habitantes de las costas.