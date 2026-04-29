Petro presenta el libro de Sheinbaum: “El poder es una droga y por eso el paso debe ser rápido”

El presidente Gustavo Petro ha asistido este miércoles a la presentación del libro Diario de una transición histórica (Planeta, 2025), escrito por su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. En la conversación que ha tenido el mandatario con Raquel Serur, subsecretaria mexicana para América Latina y el Caribe, ha comentado diversos temas como la equidad de género en el poder público, la transformación de la izquierda latinoamericana o la necesidad de convertir la región en un “faro para la humanidad”.

Petro ha hecho una larga reflexión sobre la “segunda ola” del progresismo latinoamericano que representan figuras como él o Sheinbaum. El colombiano considera que su distinción frente a distintos líderes de la izquierda clásica es querer perpetuarse en el poder. “El poder es una droga, transforma a la persona y quizá a mí mismo. Por eso el paso debe ser rápido; si no, una persona se degrada y eso lleva al crimen, al genocidio y hacia el autoritarismo sobre el pueblo”, ha examinado, sin dar ejemplos concretos.

El mandatario ha recalcado que no veía “correcto” buscar una reelección —prohibida por la Constitución colombiana—, pero ha considerado que ha seguido la estela de Andrés Manuel López Obrador en este aspecto. “Había que dejar un mensaje de que las transformaciones se pueden hacer sin que la figura más determinante permanezca en el poder”, ha añadido.

Así como hizo López Obrador, Petro busca la reedición de su proyecto político en cuerpo ajeno. El mexicano dio su voto de confianza a Sheinbaum, mientras que el colombiano da su respaldo a Iván Cepeda, actual senador y, según las encuestas, el candidato más opcionado a ser elegido presidente en los próximos comicios de mayo y junio (en una eventual segunda vuelta).

Diario de una transición histórica documenta precisamente el periodo entre el fin de la era López Obrador y el inicio de la era Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México. En el volumen, relata su experiencia al recorrer todos los Estados mexicanos en compañía del presidente saliente y recalca que, pese al importante liderazgo del fundador de Morena, él solo es un punto de partida. “Él es el origen. Nosotros, la continuidad”, escribe Sheinbaum.

Petro, que publicó en 2021 sus memorias Una vida, muchas vidas (Planeta), ha destacado la relevancia de las obras biográficas de los líderes políticos. “Si no se entregan testimonios, se tiende a cometer los mismos errores y estos traen las mismas consecuencias. Esas experiencias concretas pueden transmitirse en lo que resultó bien y no tan bien para un próximo gobierno o para que una próxima generación pueda tomar las lecciones”, ha manifestado.

Gustavo Petro, en la FILBo, en Bogotá, este miércoles. Ovidio Gonzalez S (Presidencia de Colombia)

En un auditorio lleno, el presidente no ha desaprovechado la oportunidad para hablar de temas locales. Por un lado, ha defendido su política ambiental, enfocada en la transición energética. En esta lucha, se considera a sí mismo un pionero. “Ha sido difícil llevar dentro de los progresismos latinoamericanos la discusión de alejarse de los combustibles fósiles. Lula, México, Bolivia... aún pretenden no encuadrar esa idea de sociedad descarbonizada con sociedad democrática”, ha indicado. Y ha lanzado un guiño a la mexicana: “Hoy, quizás los dos movimientos que mejor pregonan estas ideas fuera de los movimientos indígenas son Claudia y el gobierno colombiano actual”.

En otro momento, ha sacado pecho por su partido, aunque sin mencionarlo directamente. Al hablar de paridad de género y la lucha de las mujeres —otro tema central del libro de Sheinbaum—, ha resaltado que el Pacto Histórico fuera a las elecciones legislativas con una lista paritaria, alternada entre hombres y mujeres. “Eso debería ser para todos y la mitad del Congreso debería estar con mujeres. Que no sea el techo, sino el piso”, ha instado. Solo 3 de cada 10 escaños en el próximo Congreso estarán ocupados por mujeres. La lista del partido oficialista, que está lejos de ser mayoría, compone el 41% de toda la participación femenina en el Senado.

El izquierdista ha cerrado su intervención con una alusión a la oportunidad que tiene la región para ser más decisiva como región en el concurso de naciones. “Europa está perdida, las sociedades están desesperanzadas y pasan a la extrema derecha. América Latina empieza a ser un faro para Europa y estoy convencido de que los pueblos en Estados Unidos también nos empiezan a mirar”. Cree que el primer paso ocurrió a mediados de abril durante la cumbre progresista en Barcelona, en la que se reunió con Sheinbaum, con Lula o con el español Pedro Sánchez. “América Latina puede ser un faro de la humanidad, que vive bajo misiles y oscuridad. Nosotros tenemos esperanza”.