Cada quien su Genaro

¿Dejará que Rocha Moya se hunda – un poco más- en el desprestigio y lo abandonará para que se defienda como pueda? Lo tendrá que explicar a la veintena de gobernantes de Morena que a partir de ahora estarán apanicados

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Nuestro país, famoso por sus telenovelas y sus giros sorprendentes. Ahora mismo vivimos en una telenovela que bien podría llamarse: Narcos, casos de la vida real. Detenciones, enfrentamientos, expulsiones del país, operaciones conjuntas, acusaciones de traición a la patria, crimen y política. Todos los ingredientes en el guion cada vez que pasa algo. Ahora mismo, en el capítulo de hoy, cuando el Gobierno y su movimiento se disponían a crucificar a una tímida gobernadora de oposición por el infame delito de traicionar a la nación, Estados Unidos anuncia que hay una acusación formal por crimen organizado en contra del actual gobernador de Sinaloa y un senador, entre otras personas. Se trata de un twist increíble que pone al Gobierno de Claudia Sheinbaum contra las cuerdas. Mientras los del Gobierno acusaban a la panista de entreguista con los gringos, resulta que los americanos acusan a destacados miembros de la 4T de entreguistas pero con los narcos.

En este capítulo Claudia Sheinbaum ha entrado al peor de los mundos posibles. Si la sola acusación de su partido contra la opositora chihuahuense podría poner en jaque la colaboración entre ambos países, la acusación de los gringos la deja en entredicho con los suyos ¿Apoyará a Rocha Moya a pesar de la acusación formal en su contra? Lo tendrá que explicar con los norteamericanos ¿Dejará que Rocha Moya se hunda – un poco más- en el desprestigio y lo abandonará para que se defienda como pueda? Lo tendrá que explicar a la veintena de gobernantes de Morena que a partir de ahora estarán apanicados ¿Qué hará la presidenta? Tendrá que buscar una salida decorosa pero que tendrá costos. Los estadounidenses sostienen que el Gobierno mexicano está copado por el crimen organizado ¿Les entregará a Rocha Moya o lo cobijará? Con alguien quedará mal.

La soberbia es mala consejera. Que Andrés Manuel López Obrador defendiera a capa y a espada al gobernador sinaloense tiene todo el sentido con su estrategia de omisión con el crimen. Nunca se entendió que Sheinbaum lo mantuviera con elogios pues nada ganaba. En el oficialismo siempre han sentido que nada les pasará y claro, el tema era que los conservadores tenían que callarse porque ahí estaba el villano de la telenovela: Genaro García Luna. Rocha Moya enfrentará acusaciones muy similares a las que señalaron al expolicía. El capítulo se repite.

Acostumbrados a los desplantes de la política local, la torpeza devora al Gobierno federal en sus declaraciones. Reclamar la falta de pruebas para la extradición es desconocer el tratado firmado que especifica que se cuentan con sesenta días para presentar la acusación. Al parecer el nuevo canciller no lo sabe, sin embargo, el plazo simplemente anuncia que la telenovela tiene más capítulos de los que se pensaba.

Por lo pronto, esta temporada bien puede llamarse “Cada quien su Genaro”.