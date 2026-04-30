La Audiencia de Barcelona ordena reabrir el caso del incendio de la mezquita de Piera

Un incendio asoló el pasado mes de julio la nueva mezquita de Piera antes de que pudiera inaugurarse. Los Mossos d’Esquadra sospechaban que el fuego había sido intencionado, pero un Tribunal de Instancia de Igualada decidió dar carpetazo provisional al caso. Tras un primer recurso infructuoso, la Comunidad Islámica Piera-Masjid Arrahmnan, impulsora del centro de culto, ubicado en la carretera de Badorc del municipio, ha conseguido ahora con una nueva apelación que la Audiencia de Barcelona reabra el caso, asumiendo la existencia de nuevos datos gracias a un informe de la Policía autonómica del pasado mes de noviembre.

La sección Penal 7 de la Audiencia de Barcelona, en un auto avanzado por la periodista Anna Punsí, ha decidido reabrir la causa y “solicitar a Mossos d’Esquadra informe sobre la eficacia para la identificación de los autores“, para lo que solicitarán a las operadoras el listado de terminales que en las horas en que se produjeron los hechos, alrededor de las 3.36 de la madrugada del 12 de julio, había alrededor de la ermita. A partir de ahó, dice el documento, “deberá decidir la instructora”.

El letrado de la Comunidad Islámica, Benet Salellas, reclamaba la reapertura del caso y que su investigación fuera trasladada a la Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación de los Mossos. Ese punto, la Audiencia de Barcelona lo ha denegado, al considerar que no hay motivos para determinar que esa división policial ”pueda ser más eficaz en la identificación de los posibles autores de los hechos”, pero la reapertura del caso ya supone una victoria para la institución que promovió la construcción de la ermita, que no llegó a estrenarse.

El cierre de la investigación se produjo después de que el juzgado de instrucción determinara la “inexistencia de indicios racionales de criminalidad imputables a personas determinadas”.

Según los indicios de los Mossos d’Esquadra, el fuego, originado en la zona del oratorio de la mezquita, fue provocado. Los agentes que se desplazaron a la zona detectaron un fuerte olor a gasolina y apuntaron al uso de acelerantes de la combustión. Ahora, a tenor del nuevo informe policial, el juzgado de Igualada deberá decidir si prosigue las pesquisas judiciales para esclarecer los hechos.

Tras los hechos, los impulsores del centro de oración captaron más de 60.000 euros para hacer posible su reconstrucción. La consejera de Interior, Núria Parlon, admitió que todos los indicios apuntaban a una acción intencionada y que podría considerarse un “delito de odio”. Asimismo, las tres principales federaciones musulmanas de Cataluña emitieron un comunicado conjunto calificando de ”ataques cobardes” la quema de la ermita, que, según su interpretación, perseguían “fracturar la convivencia y la cohesión social”. La Comunidad Islámica Piera-Masjid Arrahmnan consideró tras los hechos que de el gfuego no solo perseguía “causar daño material, sino herir y menospreciar” a los musulmanes con un mensaje de “hostilidad hacia su identidad, cultura y religión”.

A raíz del incendio, medio millar de personas se manifestaron en las calles de Piera para hacer un llamamiento a la convivencia en Cataluña. La comunidad impulsora de la mezquita consideraba necesarios al menos 100.000 euros para cubrir los trabajos de arreglo de los desperfectos del incendio, que se provocó cuando el centro estaba vacío. Apenas dos meses antes de ese fuego, Piera también fue el escenario de un ataque con líquido inflamable y piedras a un centro de menores donde residen jóvenes de origen magrebí.