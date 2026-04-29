El misterio del Jardinero: el capo del Cartel Jalisco ya fue detenido hace 10 años y liberado sin ruido

La recaptura de uno de los sucesores en el Cartel Jalisco Nueva Generación desempolva, al mismo tiempo, su puesta en libertad de la que poco o nada se sabe

La detención de Audias Flores, El Jardinero, ocurrida este lunes en Nayarit (oeste de México), ha abierto la ventana al misterioso pasado del presunto criminal. La captura de quien formaba parte de la cúpula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que era el favorito para la sucesión tras la muerte en febrero del jefe absoluto, Nemesio Oseguera, El Mencho, exige mirar con lupa su penúltimo arresto: en 2016, tras el asesinato de 15 policías en el vecino Estado de Jalisco. Todo hacía presagiar una larga estancia en prisión. Pero, meses más tarde, según fuentes ministeriales consultadas por EL PAÍS, quedó libre, sin que quedara claro el motivo.

El sistema de justicia mexicano a menudo funciona como una puerta giratoria. Los agentes capturan a un delincuente y un juez lo pone en libertad por presuntas fallas en el proceso. Después de un previsible escándalo —y la indignación del incómodo vecino al norte de la frontera—, los uniformados, a veces, lo detienen nuevamente. En el caso del Jardinero, el proceso está envuelto en la oscuridad. Mientras los marinos lo acorralaban en el poblado El Mirador, cuando intentaba escapar por una tubería, un detalle permanecía en la sombra para mucha gente: Flores había salido años antes por la puerta de enfrente de una prisión, absuelto de todo cargo.

Aquí el asunto se vuelve aún más enrevesado. Según la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), Audias Flores quedó libre en 2019 y no en 2016.

Muchas veces las hemerotecas hablan más por las notas que no se publican que por las grandes coberturas. El operativo del lunes, una acción quirúrgica sin un solo disparo, cero heridos y con el sobrevuelo de seis helicópteros y un dron, regresará al Jardinero a la cárcel. Su primera captura ocurrió también en Nayarit, pero durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Aunque no fue el mayor golpe mediático contra el narcotráfico durante el sexenio del priista, las autoridades destacaron al Jardinero como el responsable de orquestar una emboscada un año antes en Soyatán (Jalisco) en el que fueron asesinados 15 agentes.

La extinta Policía Federal aseguró que el detenido era, además, el jefe de seguridad del Mencho, y líder del CJNG en Nayarit. Pero los registros terminan ahí. Flores pasó una silenciosa estancia en el infame penal de Puente Grande —la misma cárcel de la que se escapó por primera vez El Chapo Guzmán y de la que salió Caro Quintero en 2013 por orden de un tribunal— hasta que un juez desechó los cargos en su contra. En 2020, fecha en la que, por cierto, el Gobierno cerró la prisión, los pocos medios que tocaron el tema se limitaron a aclarar que se trataba de una información extraoficial.

Tampoco hubo un pronunciamiento del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que abanderó en los últimos compases de su mandato una campaña en contra de los “jueces corruptos” que dejan salir libres a los criminales. Esta y otras ideas le valieron como argumento suficiente para heredar a su sucesora, Claudia Sheinbaum, la polémica elección popular del poder judicial.

Para Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, el tema de fondo es otro. “El gran problema del Gobierno mexicano es el litigio. Sí tenemos las capacidades de saber quién es quién y dónde están los criminales, pero el cáncer del sistema de procuración de justicia son las fiscalías. Están llenas de malos litigantes y de corrupción. Uno podría desaparecerlas a todas y no cambiaría nada. Restan más de lo que aportan”, sostuvo en entrevista telefónica.

Casos como los del exjefe de seguridad del Mencho sobran: el hijo del líder del CJNG fue recapturado en 2015. Un año antes, un juez lo dejó en libertad por falta de pruebas. El Güero Palma fue detenido en 2021 minutos después de que un juzgado lo absolviera. Un año más tarde, en 2022, Rafael Caro Quintero fue arrestado tras pasar casi una década excarcelado por decisión de un tribunal. Y la lista continúa.

La confirmación de que El Jardinero paseaba tranquilamente por las calles nayaritas llegó del otro lado del río Bravo. En abril de 2021, la DEA confirmó que el alto cargo del CJNG estaba fuera del penal y que seguía operando en Nayarit. La agencia también informó que un tribunal del Distrito de Columbia presentó cargos contra el capo por el delito de conspiración para distribuir cocaína y heroína y le puso un precio a su captura: cinco millones de dólares.

El caso del Jardinero aún deja preguntas en el aire. ¿Por qué no se informó sobre su polémica puesta en libertad? ¿Hubo intercambio de información con EE UU desde 2021? ¿Cómo es posible que siguiese operando en la misma zona en la que fue detenido 10 años antes? Una fuente de alto nivel en el equipo de Seguridad de Peña Nieto consultada por EL PAÍS, y que ha pedido el anonimato, sugiere que detrás del silencio hay corrupción: “Nosotros habíamos aguantado todo. Amenazas y demás... Pero [en el caso de Flores] habría que preguntarle a la 4T [Morena]. La respuesta es sencilla: el dinero”.

La información del Gobierno de Sheinbaum se ha publicado con cuentagotas. Pero sí da algunas pistas, aunque sin atar todos los cabos. En un comunicado el lunes, el Ejecutivo afirmó que la recaptura se logró gracias a la información de “agencias estadounidenses” y tras “19 meses de seguimiento”, sin entrar en más detalles. El embajador en México, Ronald Johnson, dejó un mensaje igual de encriptado en redes sociales: “Juntos, logramos resultados que hacen más seguras a nuestras naciones”.

Aún no se sabe si Audias Flores Silva se sentará en el banquillo de los acusados en Estados Unidos o en territorio mexicano. Pero el Ejecutivo latinoamericano ha dejado entrever que correrá la misma suerte que otros narcotraficantes. En solo 24 horas, México ya ha dicho dos veces que el capo “cuenta con una orden de detención con fines de extradición” en EE UU.