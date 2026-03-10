Un muerto y dos trabajadores atrapados tras el colapso de un edificio en el centro de Ciudad de México

Varias horas después del derrumbe de un edificio en el centro de Ciudad de México y, ya entrada la noche, los equipos de rescate seguían en la búsqueda de los dos obreros atrapados tras el colapso del edificio que estaba en proceso de demolición en la calzada San Antonio de la colonia Tránsito, una zona de la céntrica Alcaldía Cuauhtémoc. La caída del edificio a media tarde de este lunes provocó un fuerte despliegue de autoridades de diferentes niveles para asegurar la zona y hallar los cuerpos de los desaparecidos. Uno de ellos fue encontrado sin vida horas después de la caída. “Todavía tenemos a dos trabajadores que no hemos podido encontrar. Estamos trabajando a marchas forzadas. No estamos dejando ni un minuto de entrar y sacar escombros. Vamos a trabajar toda la noche”, ha asegurado ante los medios la titular de Protección Civil, Myriam Urzúa.

Las autoridades comentaron en las primeras horas que aquel edificio fue uno de los afectados tras el terremoto del 1985 y que su situación se agravó en 2017. “Es un edificio que está en alto riesgo. Tenemos entonces una situación crítica“, apuntó en la tarde la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada. Bloques de concreto quedaron a la vista entremezclados con los hierros de la estructura del inmueble. Brugada aseguró en los primeros minutos que había 13 personas trabajando en el edificio; pero la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, afirmó más tarde que “56 personas estaban laborando” en el lugar. Aunque el número de trabajadores pasó por este cruce de versiones, todas las autoridades han coincidido en que los obreros más afectados fueron cuatro: los tres atrapados y otro hombre que fue trasladado poco después al Hospital Rubén Leñero, un centro ubicado a una media hora del lugar, con varios traumatismos.

Brugada dijo en que las autoridades tenían “una estrategia para que poco a poco” se pudiera rescatar a los obreros, aunque aseguró que no era “una cosa tan sencilla”. La jefa de Gobierno explicaba que buscaban avanzar en la búsqueda “rápidamente”, cuando la situación lo permitiese. Al caer la noche, dos trabajadores seguían atrapados. El hallazgo del primer cuerpo sin vida llegó tres horas después de que la Secretaría de Seguridad emitiera la primera información en redes. La Fiscalía capitalina también ha abierto una investigación. “Estamos trabajando en brigadas, cada vez las estamos haciendo más grandes para poder sacar el escombro con mano”, apuntó en la noche del lunes la titular de Protección Civil.

Medio centenar de agentes de Protección Civil, unos 120 bomberos, más de 30 agentes de la Marina o 20 militares de la Secretaría de Defensa. La fuerte movilización de las autoridades se mantuvo durante la noche para reforzar las tareas de búsqueda y rescate. En la tarde también participaba la Secretaría de Vivienda, encargada del análisis y la intervención del inmueble. Rojo de la Vega aseguró que en el lugar se realizaban “labores de evaluación estructural”. La alcaldesa informó también que la Secretaría de Protección Civil se quedó a cargo junto al resto de autoridades del Gobierno capitalino movilizadas.