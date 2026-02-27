La cancelación de la Copa del Mundo de clavados pincha el dulce momento de México

Los clavadistas mexicanos tumbaron el dominio de los chinos arriba del trampolín y apuntaban a encandilarse rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles

La alegría de México se ve desde la altura del trampolín y de la plataforma. Los clavados han sido el deporte que más medallas olímpicas le ha dado al país con 17 de las 78 totales. Hombres y mujeres se han colgado el oro por encima de la potencia llamada China. En agosto pasado, durante el Mundial de Natación realizado en Singapur, los mexicanos se trajeron siete medallas, entre ellas una de oro ganada por Osmar Olvera, el saltarín de lujo. Marzo iba a ser el mes para que Guadalajara cobijara una vez más a sus competidores locales para una Copa del Mundo, aunque las esquirlas de la violencia del narcotráfico tumbaron esa posibilidad.

El serial de torneos de la temporada empezó este jueves 26 de febrero en Montreal, Canadá, y terminará el 1 de marzo. La siguiente fecha debía ser la de Guadalajara y la Superfinal en China, en mayo. La World Aquatics, sin embargo, anunció en un escueto comunicado que la Copa del Mundo, que se iba a realizar del 5 al 8 de marzo, estaba cancelada por motivos de seguridad. La decisión se realizó en conjunto con la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo debido a la ola de violencia que supuso el operativo contra el narcotraficante Nemesio Oseguera, El Mencho.

“Un día no define lo que pasa en México. Hemos estado hablando ya con World Aquatics, con el Gobierno de Jalisco, la Federación de Clavados, de la certidumbre de la seguridad y de cómo hemos estado planeando el evento”, dijo Rommel Pacheco, máximo comisionado del deporte mexicano a la cadena Claro Sports. Pacheco, laureado clavadista, aseguró que ha puesto sobre la mesa un cambio de sede. “Seguimos en negociaciones para que se realice en Jalisco y gestionando alternativas en Ciudad de México, Veracruz y Yucatán para que nuestras y nuestros clavadistas puedan competir en casa”, apuntó en un mensaje de redes sociales.

La cancelación le llegó al equipo de México durante su concentración. La delegación mexicana está conformada por 14 miembros: ocho mujeres y seis hombres. De la categoría femenina compiten las gemelas Lía y Mía Cueva, en la prueba sincronizada; María Fernanda García y Aranza Vázquez, en individual sobre el trampolín de tres metros. Suri Cueva, Alejandra Estudillo y Samantha Jiménez compiten desde la plataforma de 10 metros en modo solistas. La medallista olímpica en Tokio 2020 Gabriela Agúndez y Estudillo competirán en la prueba sincronizada.

En el equipo masculino sobresale el campeón mundial Osmar Olvera junto a Juan Manuel Celaya y David Gabriel Vázquez, quienes competirán desde el trampolín. La dupla ganadora de la medalla de plata, Olvera-Celaya, también competirá en los saltos sincronizados. La otra pareja, pero desde la plataforma, está conformada por Randal Willars y Kevin Berlín. De forma individual competirán Kevin Berlín, Randal Willars y Kenny Zamudio.

Osmar Olvera durante la Superfinal en Singapur, en 2025. Tingshu Wang (REUTERS)

Para todos los clavadistas solo se tomarán en cuenta los resultados que puedan obtener en esta primera parada en Montreal al no realizarse la segunda en Guadalajara. Los planes de los competidores tendrán que ser modificados para poder apretar en la única competencia disponible, la de Canadá, y clasificar a la final de finales, en Pekín, a realizarse del 1 al 3 de mayo.

En 2025, se realizó la Copa del Mundo en Guadalajara. Esa vez el Centro Acuático de Guadalajara vio cómo se encumbraron las y los mexicanos, quienes terminaron segundos (con seis preseas) en el medallero por debajo de China (12). Esa vez la delegación tricolor ganó dos oros y cuatro platas. La pareja de Olvera y Celaya celebró por lo alto con su gente en las gradas. Randal Willars se quedó con el primer lugar en la plataforma. Las hermanas Mía y Lía Cueva marcaron un hito al ganar la plata con 14 años.

El equipo mexicano tiene como meta competir a alto nivel en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en 2028, gracias a la buena sintonía entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y la federación de clavados, liderada por el exclavadista Fernando Platas.

“World Aquatics espera con interés tener una futura Copa Mundial de Clavados en Zapopan”, se lee en el comunicado. En México se quedaron con el revés de perder un torneo internacional, pese a que las autoridades locales y federales han asegurado que la situación está bajo control. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha encontrado un balón de oxígeno con otros eventos internacionales que habrá en Guadalajara, como el tour del trofeo de la Copa del Mundo, que llegará el 28 de febrero al Estadio Akron.