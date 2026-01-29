Rumbo al mundial: así será el recorrido del trofeo de la FIFA por México
La gira para mostrar de cerca la copa diseñada por el escultor italiano Silvio Gazzaniga contempla 75 paradas alrededor del mundo
La FIFA ha confirmado las ciudades de México que formarán parte de la ruta del trofeo de la Copa del Mundo 2026. Como uno de los países sede —junto con Estados Unidos y Canadá— la gira contempla paradas en ciudades como Querétaro, León, Veracruz y Chihuahua, además de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, donde se disputarán varios partidos del Mundial.
En la capital mexicana, la copa se exhibirá en la Utopía ubicada en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, de la alcaldía Iztacalco uno de los espacios de recreación ciudadana que será inaugurado próximamente por el gobierno capitalino. “Lo que queremos es que la mayoría de la población pueda vivir, disfrutar y estar en contacto con lo que genera emoción”, dijo en un evento la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada. La experiencia no es nueva para México: en 2022, el Tour de la Copa del Mundo de la FIFA llegó a la Utopía Meyehualco, en Iztapalapa, y marcó un récord mundial de asistencia, con una participación masiva de personas interesadas en ver de cerca el trofeo y fotografiarse con él.
El acceso para ver el trofeo será gratuito, pero para asistir será necesario hacer un registro en el portal del Trophy Tour. A través de un sorteo, algunos aficionados obtendrán un código que podrán canjear por una entrada en la ciudad, fecha y horario de su elección. Los interesados pueden participar una vez por día, pero hasta ahora no se ha habilitado la opción para Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.
Las fechas del Trophy Tour del Mundial en México
- Guadalajara: del 28 de febrero al 2 de marzo, en el Estadio Guadalajara
- León: el 4 y 5 de marzo, en Poliforum
- Veracruz: del 6 al 7 de marzo, en el WTC
- Chihuahua: el 9 y 10 de marzo, en el Centro de Convenciones
- Querétaro: el 11 y 12 de marzo, en el Centro de Congresos
- Monterrey: del 14 al 16 de marzo, en el Estadio Monterrey
- Puebla: el 18 y 19 de marzo, en el Centro de Congresos
- Mérida: el 21 y 22 de marzo, en el Centro Internacional de Congresos
- Ciudad de México: del 5 al 8 de junio, en Utopía Mixiuhca
