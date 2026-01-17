ViX tendrá la transmisión exclusiva de todo el Mundial 2026 en México y cobrará un paquete adicional

Presentación del calendario del Mundial 2026, en Washington, el 6 de diciembre de 2025.

La plataforma concentrará la transmisión de los 104 partidos, pero el acceso completo implicará un pago adicional incluso para los usuarios que ya cuentan con suscripción Premium

La transmisión del Mundial 2026 en México ya tiene un panorama claro, pero no necesariamente alentador para los aficionados. La plataforma Vix ha confirmado que será el único medio donde se podrán ver las transmisiones de los 104 partidos del torneo, aunque implicará un costo adicional, incluso para quienes ya cuentan con suscripción Premium.

A través de un comunicado de prensa, Vix ha informado que contará con los derechos exclusivos en México para transmitir todos los encuentros. Es decir, que ningún otro servicio de streaming ofrecerá el torneo completo. El plan Pase Mundial 2026 contará con precios diferenciados dependiendo del tipo de usuario.

Cuánto costará el Pase Mundial 2026 en ViX

La plataforma de streaming ha detallado los precios oficiales para el Pase Mundial 2026. Los usuarios nuevos o aquellos que no cuenten con Vix Premium deberán pagar 1.499 pesos por una suscripción anual que ya incluye el torneo completo. Por su parte, quienes ya tengan contratado Vix Premium deberán pagar un adicional de 499 pesos para desbloquear todos los partidos.

Tras el anuncio ha surgido una confusión importante: aunque podría pensarse que contar con Vix Premium es suficiente, esto es incorrecto. Incluso con una suscripción anual activa, el acceso completo al Mundial 2026 requiere el pago extra de 499 pesos.

Qué pasa si no se contrata el paquete del Mundial

Los usuarios que ya tengan Vix Premium, pero decidan no pagar el paquete adicional, solo podrán ver 32 partidos del Mundial. Estos encuentros serán los mismos que se transmitirán por televisión abierta o por las señales de TUDN. Asimismo, conservarán el acceso al resto del catálogo habitual de la plataforma, como los partidos de la Liga Mx o los programas especiales.

En el caso de los nuevos usuarios o que no cuentan con plan activo, la plataforma muestra únicamente opciones de contratación que ya incluyen el paquete del Mundial, todas bajo el esquema anual. No existen, por ahora, alternativas sin el torneo incluido.

Cómo ver el Mundial 2026 en México

Las tres opciones para seguir la Copa Mundial de la FIFA en México son: la televisión abierta, donde TV Azteca y TUDN transmitirán 32 partidos, incluyendo los partidos de la Selección Mexicana y algunas fases finales.

La segunda opción es por medio de Izzi, cuyos usuarios cuentan con Vix Premium, incluido sin costo adicional. Aun así, los usuarios deberán pagar los 499 pesos adicionales si desean acceder a los 104 partidos.

La tercera alternativa es contratar directamente Vix Premium con el paquete del Mundial, o bien, incluirlo a una cuenta existente. Todo apunta a que la plataforma habilitará canales especiales para los partidos, reduciendo el retraso frente a la transmisión por televisión abierta.

