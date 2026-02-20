La diputada de Movimiento Ciudadano atacada a tiros en Sinaloa niega haber recibido amenazas antes de la agresión

Elizabeth Montoya, la diputada local que fue atacada a tiros en Sinaloa junto con el también legislador Sergio Torres el 28 de enero, ha asegurado este viernes en entrevista con Milenio Noticias que se encuentra bien de salud y ha asegurado que no había recibido amenazas antes de la agresión. “No tenemos ni la menor idea [sobre el motivo]. Nunca hemos tenido ningún problema con nadie, nunca hemos recibido ninguna amenaza por parte de nadie. Hemos trabajado bajo la línea del respeto y la responsabilidad aprobando las cosas que pensamos que son para el bien de las personas”, ha mantenido. Hasta el momento, las autoridades han detenido a una persona por su vinculación con el ataque a balazos de la que fueron víctimas los dos integrantes del partido Movimiento Ciudadano.

Torres se encuentra hospitalizado y Montoya perdió un ojo. “Afortunadamente ha sido un proceso que va con pronta recuperación. El día de ayer estuve con la cirujana para una evaluación. [...] Aquí con muchas ganas de continuar con mi trabajo, dejar de lado este hecho tan lamentable y tan inesperado. Y bueno, pues buscar detrás de la tragedia las cosas positivas para seguir trabajando en favor de todos los ciudadanos”, manifestó. En llamada con el medio N+, la legisladora contó cómo sucedieron los hechos: “Nada más sentí que el carro se detuvo. Creo que me desmayé porque no recuerdo hasta que luego ya vi que había muchos agentes. Posteriormente dos agentes mujeres me trasladaron a la Cruz Roja”. Y agregó: “Yo confío que pronto ya se termine esta ola de violencia para que todos transitemos con tranquilidad”.

Claudia Zulema, fiscal del Estado, señaló en días pasados que trabajan con tres líneas de investigación sobre los motivos de la agresión a los diputados locales, una ampliación respecto de una única línea que manejaban al principio, pero no reveló más detalles. También informó que la Fiscalía tiene en el radar a seis sospechosos. “Tenemos personas, tenemos identidades. Estamos trabajando el tema de la identificación por los fragmentos de huellas que recabamos en los vehículos”, sostuvo. El único arresto conocido hasta el momento ha sido el de Emir Bazoco, alias Compa Güero y ligado a Los Chapitos, una escisión del Cartel de Sinaloa que mantiene una batalla carnal con la facción del Mayo que ha desatado la violencia en el Estado.

El hombre fue detenido en Culiacán a principios de febrero en una acción que contó con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP) y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR). “El detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal”, publicó en ese momento Omar García Harfuch en sus redes.